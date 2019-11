Mann manipuliert sein Glied in der Sonnenhof-Therme

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls am Sonntagabend gegen 19 Uhr in der Sonnenhof-Therme Bad Saulgau im Bereich des Therapiebeckens. Ein Mann manipulierte nach Auskunft des Polizeipräsidiums Konstanz an seinem erigierten Glied, während er zwei Kinder beobachtete. Ein Zeuge stellte den Mann zur Rede, woraufhin dieser in Richtung Umkleidekabinen flüchtete. Die Suche nach ihm verlief negativ. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 40 bis 45 Jahre alt, 1,90 Meter groß, durchtrainiert, grau melierte Haare, Brille, schwarze Badeshorts. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Telefon 07581/4820 zu melden.