Mann lässt Auto nach Unfall einfach stehen

Ermittlungen wegen Unfallflucht haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker eingeleitet. Der Mann steht im Verdacht, am Sonntag gegen 0.30 Uhr mit seinem Wagen an der Kreuzung der L 285 mit der L 283 ein Stoppschild überfahren zu haben.Am gegenüberliegenden Hang kam der Wagen schließlich zum Stehen, woraufhin sich der Fahrer zu Fuß in Richtung Bondorf aufmachte. Eine hinterherfahrende Zeugin alarmierte die Polizei, konnte den etwa 30-Jährigen jedoch nicht aufhalten. Trotz einer groß angelegten Suche nach dem Unbekannten, bei der unter anderem eine Drohne zum Einsatz kam, fanden die Polizisten den Mann in der Nacht nicht mehr.

Die Feuerwehr rückte aufgrund auslaufender Betriebsstoffe mit sechs Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften an. Ein Abschleppdienst barg den Audi. Die Ermittlungen der Polizei zum dem unbekannten Fahrer dauern derzeit an. Ihm droht eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht und eine Entziehung der Fahrerlaubnis.