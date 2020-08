Mann kommt mit Drogen ins Revier

Mit einer nicht geringen Menge synthetischer Drogen ist ein Mann am frühen Mittwochmorgen um kurz vor 1 Uhr ins Polizeirevier Bad Saulgau gekommen. Er war zuvor mit einem Taxifahrer wegen der Zahlung in Streit geraten und kam aus diesem Grund zur Polizeiwache. Da sich der 17-Jährige nicht ausweisen konnte, durchsuchten die Beamten ihn nach Ausweisdokumenten. Dabei fanden sie in dessen Hosentasche knapp 20 Gramm Amphetamin. Ein Urintest bestätigte außerdem den Verdacht der Polizisten, dass er auch unter Drogenbeeinflussung steht. Die illegalen Substanzen nahmen die Gesetzeshüter in Verwahrung. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wird folgen.