Mann geht auf Ex-Freundin los

Vor einer Tanzbar in der Martin-Staud-Straße in Bad Saulgau ist es am frühen Sonntagmorgen zum Streit zwischen einem 33-jährigen Mann und seiner 35-jährigen Ex-Freundin gekommen.

Der Mann zog laut Polizeibericht ein Taschenmesser und verletzte die Frau oberflächlich an den Fingern einer Hand. Die Frau ging daraufhin nach Hause.

Mann taucht auf Terrasse auf

Später tauchte der Mann auf ihrer Terrasse auf und schlug mit der bloßen Faust die Verglasung der Terrassentür ein. Dabei schnitt er sich so heftig in den Arm, dass er im Krankenhaus versorgt werden musste.

Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.