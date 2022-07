Mann erleidet Stromschlag an Hochspannungsleitung

Ein Mann ist am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr beim Überprüfen einer Hochspannungsleitung bei Friedberg aus bislang unbekannter Ursache an die Leitung gekommen. Er erlitt bei der Berührung einen heftigen Stromschlag und wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Das bestätigt auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ Bad Saulgau das Polizeipräsidium Ravensburg.

Der verunglückte Arbeiter stürzte an seinem Sicherungsseil ab, blieb darin über dem Boden hängen und wurde von der Feuerwehr gerettet.

Zu seinem gesundheitlichen Zustand konnte die Polizei nicht mehr sagen.