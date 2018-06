Mann entblößt sich vor zwei Frauen

Ein Mann hat sich am Dienstagmorgen auf dem Sießener Fußweg in Bad Saulgau vor zwei Frauen entblößt. Die Tat ereignete sich gegen 7.30 Uhr auf Höhe des beruflichen Schulzentrums. Danach rannte der Mann in Richtung Krankenhaus davon. Nach Aussage der Frauen handelt es sich vermutlich um einen Nordafrikaner. Er sei etwa 16 bis 18 Jahre alt und 170 cm groß, er sei schlank und habe dunkle kinnlange gewellte Haare. Er trug hellgraue gestrickte Mütze, ein dunkelblaues T-Shirt und eine schwarze, knielange Sporthose. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/48 20, zu melden.