Manfred Pütz bleibt ein Sportfreund

Manfred Pütz bleibt ein weiteres Jahr Trainer des Fußball-Bezirksligisten Sportfreunde Hundersingen. Das gab der Verein durch seinen Abteilungsleiter Karls Störkle in einem Telefonat mit der „Schwäbischen Zeitung“ bekannt. „Wir haben vor zwei Wochen um ein weiteres Jahr mit Manfred Pütz verlängert. Wir sind sehr zufrieden mit seiner Arbeit, was er hier geleistet hat.“ Anders lautenden Gerüchten erteilte Störkle eine klare Absage. Zu den Zielen in der laufenden Saison sagte Störkle: „Wir spielen jetzt mal die Saison zu Ende und dann nehmen wir es wie es kommt.“ Die Sportfreunde Hundersingen haben in der Fußball-Bezirksliga gute Chancen am Ende der Saison den zweiten Platz, der zur Teilnahme an der Relegation in die Landesliga berechtigen würde, zu belegen.