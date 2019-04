Maikundgebungen: DGB feiert Europa, aber sozial soll es sein

Angesichts der bevorstehenden Wahlen zum europäischen Parlament ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund zu den Mai-Kundgebungen in diesem Jahr unter dem Motto „Europa. Jetzt aber richtig!“ auf.

„Europa. Jetzt aber richtig!“ heißt es in der Pressemitteilung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Unter anderem fordern die Arbeitnehmervertreter europaweite Standards für gute Arbeitsbedingungen statt Dumping-Wettbewerb zwischen den Mitgliedsstaaten mit prekärer Arbeit und niedrigen Löhnen. Auch Tarifbindung in ganz Europa und „armutsfeste“ Mindestlöhne stehen auf dem Forderungskatalog. Ebenso wird ein ambitioniertes Programm für Zukunftsinvestitionen für Europa, das Wachstum, Arbeitsplätze, Bildung, Infrastruktur und Wohlstand gefordert. Außerdem müsse Europa ein Vorbild für eine faire Globalisierung werden, dabei sollen Arbeitnehmerrechte und Umweltstandards den Markt regulieren.

Kundgebungen zum 1. Mai finden auch in der Region statt.

Ravensburg: Die Kundgebung zum 1. Mai findet um 11 Uhr auf dem Marienplatz in Ravensburg statt. Hauptredner ist Andreas Harnack, Regionalleiter der IG BAU in Baden-Württemberg. Livemusik gibt es dieses Jahr von Georg “Schorsch” Sattler. Weitere Reden gibt es u.a. von Fridays for Future und dem Bündnis gegen Armut Ravensburg.

Biberach: Das Maifest auf dem Gigelberg beginnt um 10.30 Uhr auf dem Gigelberg in Biberach nach der Begrüßung durch Herbert Kasperek, DGB Biberach. Grußworte spricht Luigi D'Adamo, IG Bezirksleiter der Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (BCE). Es gibt Musik, ein Kinderprogramm mit Betreuung, Info-Stände und kulinarische Spezialitäten. Bei schlechtem Wetter findet das Programm in der Stadtbierhalle statt.

Sigmaringen: Der DGB Sigmaringen lädt zur Maifeier am Vorabend zum Tag der Arbeit, am Dienstag, 30. April ein. Martin Kunzmann, Vorsitzender des DGB Baden-Württemberg Sigmaringen-Laiz, spricht ab 19 Uhr im Bürgersaal in Laiz, Am Rathaus 2, Sigmaringen-Laiz. Einlass ist um 18 Uhr. Musikalisch begleitet „Schorsch“ den Abend. Die Verpflegung übernehmen die „Balkenstrecker“.

Ulm: Am 1. Mai beginnt um 10 Uhr der Auftakt „gegen rechts“ und Begrüßung am Weinhof. Anschließend ist ein Demozug durch die Stadt und zurück zum Maifest auf dem Weinhof. Die Mairede hält um 11.15 Uhr Martin Gross, Landesbezirksleiter der Gewerkschaft Verdi.

Friedrichshafen: Die Maikundgebung beginnt am 1. Mai um 11 Uhr an der Musikmuschel an der Uferpromenade. Mairedner ist Kai Burmeister von der IG-Metall-Bezirksleitung Baden-Württemberg. Rahmenprogramm: Band „Dicke Fische“, Kulinarisches und Kulturelles Speisen und Getränke, Informationsstände.