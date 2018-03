Maier/Kober hören zum Saisonende auf

Nach dem Spiel haben Sebastian Irmler, Abteilungsleiter des FC Ostrach, und Trainer Lukas Maier, der gemeinsam mit Simon Kober (fehlte am Samstag aus privaten Gründen), das Trainerduo bildet, auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung, dass Maier und Kober am Saisonende ihre Tätigkeit beenden. Der Verein ist derzeit auf der Suche nach Nachfolgern. „Wir streben wieder eine Doppellösung an“, sagte Sebastian Irmler. Lukas Maier kündigte an, aus privaten Gründen aufhören zu wollen. „Wir hoffen, dass wir schon in Kürze die Nachfolger präsentieren können, vielleicht schon bei der Jahreshauptversammlung am 6. April“, hofft Sebastian Irmler, der einräumte mit einigen Kandidaten, darunter ein ehemaliger Landesligaspieler, im Gespräch zu sein. „Es hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht“, sagte Maier zu seiner Trainertätigkeit in Ostrach. „Aber ich wollte nach dem vergangenen Jahr in Hoßkirch eigentlich schon eine Pause einlegen. Aber als mich Ostrach gefragt hat, konnte ich nicht nein sagen, wollte helfen.“ Inzwischen habe er aber gemerkt, dass er derzeit einige private Dinge - Maier baut sein Haus um - nicht mit der Trainertätigkeit vereinbaren könne. Ursprünglich hatte Kober signalisiert, am Saisonende aufhören zu wollen, so habe auch er den Entschluss gefasst, sagte Maier.