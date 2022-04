Maibaumstellen und Maitreff

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Friedberg, veranstaltet am Samstag, den 30. April das traditionelle Maibaumstellen. Alle Bürger, Gäste und Helfer sind recht herzlich eingeladen. Die Leitung hat Daniel Schneider. Anschließend bewirtet die Ortsgruppe Friedberg alle Helfer und Gäste beim Wanderheim. Beginn ist um 19 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Friedberg.

Am Sonntag, den 1. Mai ist dann Wandertreff bei Blasmusik. Wer sich zu Fuß, mit dem Rad oder mit seinem Heilixblechle auf den Weg machen will und ein schönes Ziel sucht, der ist beim Wanderheim in Friedberg richtig und herzlich willkommen. Ein besonderer Ort mit einer tollen Atmosphäre, direkt am Waldesrand gelegen mit Dorfteich und Kinderspielplatz lässt die Herzen der kleinen und großen Ausflügler höher schlagen. Selbstverständlich ist für Essen und Trinken bestens gesorgt. Neben einem Mittagstisch bietet die Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins Kaffee und Kuchen an. Bei schönem Wetter spielen die Friedberger Musikanten über die Mittagszeit. So kommt die ganze Familie auf ihre Kosten und der 1. Mai wird zu einem tollen Erlebnis.