Maibaum erfreut die Heudorfer

Trotz widriger Umstände und jeder Menge an Hindernissen, haben wir es dieses Jahr doch noch geschafft einen Maibaum zu stellen. Zunächst dachten wir, es wäre unmöglich, den Baum aus dem Scheeremer Wald über Umwege und scharfe Kurven an den Aufstellungsplatz in die Ortsmitte zu transportieren. In Millimeterarbeit haben wir es über den Aussiedlerhof geschafft und konnten den Baum am vergangenen Samstag mittels Kran stellen. Der Kindergarten hat Glückspilze in Kleeblätter gebastelt, die uns und der Gemeinde Glück bringen sollen. Unsere Frauen haben die Kränze gebunden. Foto: Kuchelmeister