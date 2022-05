Männer prügeln sich in Diskothek

Durch zu viel Alkohol ist es in der Nacht zum Samstag zu einer Schlägerei in Bad Saulgau gekommen, teilt die Polizei am Wochenende mit: In einer Diskothek in der Martin-Staud-Straße traten zwei Männer, 27 und 28 Jahre, nach aktuellem Stand der Ermittlungen auf einen Geschädigten ein, bis das die einschreitenden Securitymitarbeiter unterbanden.

Das Einschreiten der Securitymitarbeiter ist ebenfalls Gegenstand der weiterführenden Ermittlungen. Noch am Freitagabend gegen 22.50 Uhr wurde ein Tatverdächtiger in Gewahrsam genommen, nachdem er zum zweiten Mal aufgefallen war. Er schlug auf einen Geschädigten mit den Fäusten ein, nachdem ihm zuvor schon einmal bei einem Streit von der Polizei der Gewahrsam angedroht worden war.