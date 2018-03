Macht’s noch einmal, Zebras

Ein wichtiges Auswärtsspiel haben die Fußballer des FC Ostrach am heutigen Samstag in der Landesliga, Staffel 4, vor der Brust. Es gilt bei Aufsteiger TSV Straßberg unbedingt zu punkten, um den Abstand zu den Abstiegsrängen zu behaupten. Schon im Hinspiel hatte Ostrach mit einem knappen 1:0 die Nase vorn.

Nach der Niederlage in Weingarten und dem spielfreien Wochenende sind die Schwarz-Weißen in der Pflicht. Der bisher einzige Auftritt in diesem Kalenderjahr in Weingarten war nicht von Erfolg gekrönt. „Viel Luft nach oben“, lautete das kurze Fazit von Ostrachs Trainer Simon Kober, nach dem 0:2. Im direkten Duell gegen einen Abstiegskonkurrenten müssen nun Punkte her.

Doch die Mannschaft von Trainer Oliver Pfaff, auch schon mal beim FC Laiz für einige Jahre an der Seitenlinie, gilt als heimstark. Zwar gelangen den Roten erst neun Treffer, doch damit konnten sie immerhin schon 14 Punkte auf ihr Konto verbuchen. Nun will sich der Meister der Bezirksliga Zollern der vergangenen Saison gegen die Buchbühlkicker für die 0:1-Niederlage im Hinspiel revanchieren.

Schon damals überzeugte der Aufsteiger. In Halbzeit eins mit einer starken Abwehrarbeit und nach dem Rückstand kurz vor der Pause mit einem plötzlichen Umschalten auf ein fast bedingungsloses Angriffsspiel, das deutlich machte, dass der TSV Straßberg auch ganz anders kann. Eine gute Abwehr wird auch im eigenen Stadion das Mittel sein, mit dem die Straßberger zum Erfolg kommen wollen. Vergangene Woche holte die Pfaff-Mannschaft ein 1:1-Unentschieden bei der TSG Ehingen (Pfaff: „Spielerisch war unsere Leistung in Ordnung. Wir haben gefällig kombiniert, aber es hat uns die Durchschlagskraft im Angriff gefehlt. Momentan scheint uns in der Offensive etwas das Selbstvertrauen zu fehlen, das es jetzt wieder zu entwickeln gilt.“) Und so wäre Ostrach wohl mit der Wiederholung des Hinspielergebnisses einverstanden.

Straßberg: Drei neue Spieler

Die Schwarz-Weißen aus Ostrach haben die wenigsten Partien der Liga auf dem Konto. Gerade 15-mal durften die „Zebras“ bislang ran. In den ausstehenden Nachholspielen können die Ostracher also ihr Punktekonto noch verbessern, doch dafür muss eine Leistungssteigerung in den nächsten Begegnungen her. Ostrach muss sich auf einen verbissenen Kampf ums sportliche Überleben einstellen.

Der Gastgeber weiß um die Wichtigkeit dieser Partie. Das sollte dem FC Ostrach ebenfalls bewusst sein. Das Trainer-Duo Kober/Maier konnte endlich einige Einheiten auf dem Rasenplatz in Ostrach abhalten. Durch die schlechte Witterungsverhältnisse war dies in den vergangenen Wochen nur teilweise oder gar nicht möglich. Alle Mann an Bord heißt es aber dafür im Ostracher Lager. Lediglich hinter den Einsätzen von Daniel Rothmund und Eugen Michel stehen kleine Fragezeichen. Beide konnten zwar trainieren, haben aber nach wie vor muskuläre Probleme.

Der TSV Straßberg vermeldet derweil drei Neuzugänge für die Rückrunde. Neu im Team von Trainer Oliver Pfaff sind der 20-jährige Mittelfeldspieler Mario Vonthron (TSV Ofterdingen), Torhüter Markus Schwellinger (TSV Laufen/Eyach) sowie der landesligaerfahrene Marcel Kosic (FC Winterlingen). Zudem kehrte der langzeitverletzte 22 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler Philipp Schuth wieder ins Team zurück. „Mit 18 Spielen in etwas mehr als drei Monaten kommt ein straffes Programm auf uns zu, von daher ist es wichtig über einen breiteren Kader zu verfügen, um mehr Möglichkeiten zu haben zu reagieren“, sagt Trainer Pfaff.