Macht Ostrach einen großen Schritt?

Die Fußball-Landesliga biegt langsam aber sicher auf die Zielgeraden ein. Im vorletzten Heimspiel der Abstiegsrunde empfängt der FC Ostrach am Samstag, 15.30 Uhr, den TSV Eschach im Buchbühlstadion. Nach dem spielfreien Wochenende gilt es nun für die Fischer-Elf, wieder in den Schwung zu kommen, um für den Klassenerhalt zu punkten. Denn ein Sieg gegen den TSV Eschach könnte die halbe Miete sein, um auch in der kommenden Saison in der Landesliga zu spielen, der dann zehnten in Folge.

Vor der kurzen Saisonunterbrechung feierten die Zebras einen 1:0-Erfolg beim SV Heinstetten. Ein wichtiger Sieg, nicht nur im Hinblick auf die Tabelle, sondern auch für das eigene Selbstvertrauen. Gegen den TSV Eschach gab es im Hinspiel ein glückliches Unentschieden. 1:1 hieß es nach 90 Minuten. FCO-Torhüter Thomas Löffler parierte dabei einen Elfmeter. Eine enge Partie kann es auch an diesem Samstag geben. Die Mannschaft von Trainer Philipp Meißner wartet seit drei Spielen auf einen Dreier. Ähnlich wie der FC Ostrach startete auch Eschach mit drei Siegen in die Abstiegsrunde. Neun Punkte und ein Torverhältnis von 15:0 Toren standen zu Buche. Ähnlich wie der Ostracher geriet dann auch der Eschacher Motor ins Stottern. Doch im Gegensatz zum Ostracher Antrieb, der nach zwei Niederlagen zuletzt in Heinstetten wieder in Schwung kam, stottert der Eschacher Motor noch immer.

FCO-Trainer Alexander Fischer muss auf zwei Spieler verzichten: „Samuel Guglielmo und Andreas Zimmermann fallen aus. Wir wollen erst mal sehen, was Eschach macht und nicht in Rückstand geraten. Schließlich muss Eschach gewinnen“, erläutert Fischer die durchaus komfortable Situation des FC Ostrach, im eigenen Stadion auf Konter spielen zu können.

Die Gäste wollen versuchen, drei Zähler einzufahren, um sich in der Tabelle wieder nach oben zu arbeiten und mit den Zebras gleichzuziehen. Das wollen die Schwarz-Weißen aber unbedingt verhindern. Im Ostracher Lager kam die Pause genau richtig, um den angeschlagenen Spielern eine Regenerationsphase zu gönnen. Gegen Eschach sind alle wieder an Bord. Gewinnt Ostrach, beträgt der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz - je nach Ausgang der anderen Partien - sechs Punkte. Bei optimalem Verlauf der Partien könnten zwischen den Ostrachern und dem Relegationsplatz sogar sechs Zähler liegen.

Doch Grundvoraussetzung ist ein Sieg gegen Eschach. Das bislang letzte Heimspiel gegen Kehlen (1:3) war keine Eigenwerbung. Gegen Heinstetten gab es Teil eins der Wende, Teil zwei soll folgen. Die Mannschaft um Trainer Alexander Fischer muss an ihre Leistungsgrenze gehen. Ausreden gibt es keine, zumal danach nur noch zwei Partien (SV Weingarten (H), Straßberg (A)) anstehen. Das Publikum kann sich auf eine kampfbetonte Partie einstellen, da sich beide nichts schenken werden.