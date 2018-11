Sportler, Musiker, Jurist: Mit einer Contergan-Behinderung geboren, entwickelte Matthias Berg aus Esslingen eigene Strategien, um sein Leben in die Hand zu nehmen, sich auf seine Stärken zu konzentrieren und die gesteckten Ziele zu erreichen. Beim siebten Unternehmerabend am Mittwochabend im Alten Kloster Bad Saulgau hat er rund 120 Besuchern eindrucksvoll Wege zum Erfolg aufgezeigt.

„Du Krüppel“, „du gehörst vergast“. Matthias Berg hat als Kind viel Beschimpfungen ertragen müssen, weil er seit seiner Geburt kurze Arme und drei Finger hat. Er litt unter seiner Contergan-Behinderung, ließ nach seinem Umzug von Detmold nach Trossingen im Alter von zehn Jahren in der Schule nach, hatte keine Lust mehr, aus dem Haus zu gehen, wollte nicht mal mehr Horn spielen. „Ich war ein Außenseiter und hatte keine Lebensfreude mehr“, sagte Matthias Berg in seinem Vortrag. Seinen Eltern sei er heute noch sehr dankbar, „dass sie diesen Spießrutenlauf ausgehalten haben“. Selbst nahe Verwandte hatten Bergs Mutter geraten, den Jungen doch in ein Heim zu stecken. Dabei war Berg ein Kind wie jedes andere, kletterte auf Bäume, fuhr mit dem Rad und ausgezeichnet Ski.

Haltung und Führung

Dass Matthias Berg 47 Jahre später mit 27 Medaillen bei Paralympics und Weltmeisterschaften zu den erfolgreichsten Athleten der Welt zählt, als begnadeter Hornist mehrfach ausgezeichnet wurde, mehr als zwei Jahrzehnte lang Führungskraft in der Verwaltung und für bis zu 300 Mitarbeiter verantwortlich war und in Unternehmen über Haltung, Führung, Selbstmanagement, Erfolg und Motivation referiert, ist dem unbändigen Willen des Vaters von vier Kindern zuzuschreiben, der gelernt hat, mit seiner Behinderung umzugehen, sie sogar als Chance zu sehen. „Ich habe aufgehört, ständig nach dem Warum zu fragen. Diese Frage führt ihn eine Sackgasse“, so Berg, der stattdessen damit anfing, sich Ziele zu stecken. Nicht von ungefähr lautet deshalb sein Credo: „Es kommt nicht darauf an, wo das Schicksal dich hinstellt, sondern darauf, was du daraus machst.“

Nach seiner bewegenden Biografie nannte Berg im zweiten Teil seines Vortrags seine fünf Grundentscheidungen, die zum Erfolg führen. „Ich packe es an“, sagte Berg über die erste wichtige Entscheidung. Das Tun und Machen sei das Gegenteil von aufschieben. Berg habe während seines Jurastudiums trainieren müssen, Sport, Musik und Studium unter einen Hut zu bekommen. Dafür sei – Grundentscheidung Nummer zwei – Selbstdisziplin notwendig. Matthias Berg hält seit Jahren sein Gewicht von 71 Kilogramm, um selbstständig seinen Hosenknopf öffnen zu können. Die dritte Grundentscheidung zum Erfolg sei, Verantwortung zu übernehmen und die Fähigkeit zur Veränderung zu erlernen. Grundentscheidung vier: „Ich konzentriere mich auf das, was ich kann, nicht auf mein Defizit.“ Und die letzte Grundentscheidung, die Berg in seinem Leben geholfen hat, erfolgreich zu sein: „Ich behandle andere wie ich selbst behandelt werden möchte.“

Matthias Bergs Konzept, seine Ziele zu verwirklichen, zu machen statt aufzuschieben, ist in seinem Buch „Mach was draus“ nachzulesen. Das Buch schrieb er, als sich vor knapp 20 Jahjren seine Netzhaut sich ablöste und er auch dann nicht mit dem Schicksal haderte, sondern sich der nächsten Herausfoderung seines Lebens stellte.