„Möchten einen Teil zurückgeben“

In regelmäßigem Turnus veranstaltet die ProKeeperAkademie Oberschwaben (ProKa) Torspielertage in der Region und sichtet Talente auf der Position des Torhüters. Die besten dieser Talente werden anschließend mit einem speziellen Programm gefördert. Für Ende September sind die nächsten Torspielertage in Neufra/Donau (23. September) und Biberach (30. September) angesetzt. Die Anmeldefrist läuft seit dem heutigen Samstag über das Online-Portal der Akademie proka-oberschwaben.de. Stiftungsgründer sind die beiden Brüder Hubert Deutsch und Thomas Deutsch, beide selbst mit hochklassiger Vergangenheit auf der Position des Torspielers. Thomas Deutsch, einst u.a. für den FC Memmingen (Regionalliga) und den SV Baustetten (Verbandsliga) sowie bei mehreren Vereinen in der Landesliga aktiv, erläutert im Gespräch mit SZ-Regionalsportredakteur Marc Dittmann den Zweck der Stiftung und die Ziele des speziellen Trainings.

Wie sahen die Beweggründe aus, die ProKa zu gründen?

Mein Bruder Hubert und ich wissen aus eigener Erfahrung, wie wichtig die frühzeitige Förderung von Talenten ist. Durch den Umstand, dass wir im ländlichen Raum aufgewachsen sind und sehr wohl deren Vorzüge kennen, ist zur Förderung von Jugendlichen durchaus ein signifikanter Aufwand notwendig - insbesondere dadurch, dass Talentfördergruppen meist nur in größeren Städten angeboten werden. Aus diesem Grund haben wir uns zur Aufgabe gemacht, in unserer Heimat Oberschwaben junge Fußball-Torspieler-Talente kontinuierlich mit höchster Qualität zu fördern. Zudem haben wir viele unserer heutigen Kompetenzen vor allem in der Karriere als Torspieler erlernen und erfahren dürfen - hierfür sind wir sehr dankbar. Gerne möchten wir einen Teil davon zurückgeben.

Wer kann sich bewerben? Welche Kriterien gibt es für potenzielle Kandidaten? Wann (Zeitfenster) und wo können sich die Kandidaten bewerben?

Herzlich willkommen sind Jungem und vor allem auch Mädchen aus ganz Oberschwaben im Alter zwischen neun und 15 Jahren. In erster Linie zählt das Alter und schließlich auch der Ehrgeiz und Wille ein erfolgreicher Torspieler zu sein. Am heutigen Samstag, 21. Juli, beginnt die offizielle Anmeldefrist für die Torspielertage der ProKA Oberschwaben im Herbst, wo sich die jungen Torspieler/innen über das Anmeldeformular auf unserer Homepage www.proka-oberschwaben.de anmelden können. Anmeldeschluss ist - je nachdem wie schnell die 80 freien Teilnehmerplätze vergeben sind - Sonntag, 2. September 2018.

Wie sieht das Bewerbungsverfahren aus? Wenn die Zahl der Bewerber größer ist als die der Plätze: Wer setzt sich durch? Aus welchem Einzugsgebiet sollen die Kandidaten kommen?

Wir sind in erster Linie eine Stiftung und möchten für alle jungen Torspieler zugänglich sein. Natürlich haben es die Torspieler einfacher, die bereits ein kontinuierliches Torspielertraining besuchen und erste Erfahrung als Torspieler mitbringen. Jedoch haben wir hierbei kein explizites Auswahlverfahren und handeln nach dem Motto „first come, first serve“, also, wer schnell ist, ist dabei. Sobald die 80 zu vergebenen Plätze sowie weitere fünf Reserveplätze pro Standort besetzt sind, werden wir das Anmeldeportal schließen. Das Einzugsgebiet der Kandidaten reicht erfahrungsgemäß von Ulm bis an den Bodensee, sowie von Memmingen bis nach Reutlingen.

Wie sieht die Ausbildung und das Ziel der Ausbildung aus?

Im Anschluss an die jeweiligen Torspielerevents im Frühjahr und im Herbst findet mit den 16 besten Torspielern, die anhand eines Beurteilungssystems auserwählt wurden, jeweils eine zwölfwöchige Trainingssession statt. Ziel ist es, mit den jungen Torspielern ein kontinuierliches und qualitativ hochwertiges Torspielertraining durchzuführen. Dabei haben wir mit Marian Fedor einen professionellen sportlichen Leiter gewonnen, der es versteht mit jungen Torspielern umzugehen und folgende wesentliche Lehrinhalte vermittelt: Technik, Taktik, Kondition und Persönlichkeit, Mentalität. Schließlich werden wir zum Ende jeder Trainingssession nochmals die besten vier bis sechs Torspieler auswählen, die über die Trainingssession hinaus eine 360-Grad Ausbildung genießen dürfen. Dabei wird neben der sportlichen Ausbildung insbesondere auch die Weiterentwicklung in den Kompetenzfeldern „Selbst- und Persönlichkeits- sowie Sozialkompetenz“ im Vordergrund stehen - dies erfolgt durch individuelles und gruppenorientiertes Coaching. Ziel jedes Torspieler-Talents sollte es deshalb sein, sich für diesen auserwählten Kreis zu qualifizieren.

Aus dem ersten Turnus sind jetzt die Kandidaten benannt, die eine weitere Förderung genießen werden, wenn ich richtig erinnere. Wer sind die vier Kandidaten und wie sieht die Begleitung aus?

Insgesamt wurden aus der vergangenen Trainingssession fünf Torspielertalente auserwählt, die nun über die Trainingssession hinaus durch die Stiftung ProKA Oberschwaben eine weitere halbjährliche Förderung in den genannten Kompetenzfeldern erhalten. Zudem finden Kooperationen mit mehreren Bundesligavereinen statt, um die Jugendlichen optimal zu fördern. Zu der sogenannten „Stargruppe“ zählen Noah Kufner vom SSV Ulm 1846, Marco Ochsenreiter vom FV Rot-Weiß Weiler, Patrick Campanini vom FC 03 Radolfzell, Samuel Deutsch vom FV Neufra/Do. und Valentin Heidt vom FV Ravensburg.