Männerballett tanzt einen „Feuerwehreinsatz“

Nachdem viele Jahren der Ehrenpräse Kurt Zinser den Ball in Bogenweiler moderiert hatte, wurde er in diesem Jahr durch Elisabeth Reber, bestens bekannt als Schleiferin, abgelöst, heißt es in einer Pressemeldung.

Nach der Begrüßung durch Zunftmeister Rainer Michels, eröffneten die Nachtfrauen mit einer neuen Tanzchoreographie den Ball. Dieser wurde von Jasmin Zinser einstudiert. Das schaurig-schöne Nachtfrauenerwachen zeigte die Sage rund um die Gestalt der Nachtfrau Lilith. Danach folgte ein Sketch, bei dem Elisabeth Reber und Michaela Hugger dem Publikum die Sorgen und Nöte des weiblichen Schuhkaufs näherbrachten. Die Wechseljahre und deren Beschwerden wurden von den Goldschätzla besungen. Schlag auf Schlag ging es dann mit den rassigen Rockerladies unter der Leitung von Manuela Michels weiter auf der Bühne. Die fetzigen Ladies heizten dem Publikum zur Musik von AC/DC und Queen ein und verwandelten die Halle kurzzeitig in eine Konzertbühne.

Beim nächsten Programmpunkt stritten sich das Engelchen (Sibylle Dirlewanger) und das Teufelchen (Schwester Sonja Kimmich), wer wohl seine Arbeit besser erledigt. Viel weibliche Präsenz erfolgte auch beim nächsten Auftritt durch die Powerfrauen, die unter Leitung von Martina Zinser die Facetten der Pflaumen am Baum besangen und das Publikum anschließend an die Theke zu Pflaume in Weinbrand einluden. Ein besonderer Höhepunkt bei den Sketchen war der Gastauftritt der befreundeten Narrenzunft Einhart.

Daniela Amann brillierte als betrogenen Ehefrau und ließ ihren ganzen Frust am Rücken ihres Kunden im Massagestudio aus. Dieser musste viel ertragen und verließ das Studio mit malträtiertem Rücken. Ein alljährlicher Klassiker im Programm bildete der Sketchauftritt von Matthias Halder und Rainer Kelch, der wieder mit Lachsalven des Publikums belohnt wurde. Der Patient Herr Halder kam doch mit reichlich Beschwerden und motorischen Ticks in die Praxis und wurde dennoch von seinem Hausarzt nur wenig behandelt.

Ein krönender Abschluss bildete in diesem Jahr das Männerballett des Vereins, das mit waghalsigen Figuren einen Feuerwehreinsatz tanzte. Der Auftritt lockte dem Publikum Zugabe-Rufe hervor und so gab es ein weiteres Mal Hits der Backstreet Boys und Feuerwehr-Stunts zu sehen. Die Männer wurden von Ramona Zeller und Jasmin Zinser trainiert. Am Ende des Balls versammelten sich die 35Akteure nochmals zu einem gemeinsamen Glas Sekt auf der Bühne und ernteten reichlich Applaus, während zum Abschluss das Bogenweiler Schunkellied unter Mitwirkung der Goldschätzla gesungen wurde.

Eine gute Tradition ist der abschließende Auftritt der Ponderosa Guys aus Bad Saulgau, die für Partystimmung im Saal sorgten.