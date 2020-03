Männer schlagen sich auf Parkplatz

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist es am Samstag gegen 13.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fühlte sich einer der Männer den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge von dem anderen durch Blicke provoziert und sprach diesen darauf in herausfordernder Art und Weise an. Daraufhin entwickelte sich zwischen den beiden ein Schlagabtausch mit Fäusten, durch den beide leichte Verletzungen davontrugen. Die 38 und 61 Jahre alten Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.