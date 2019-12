Mädchenkantorei gibt Vorfreude einen Klang

Die Mädchenkantorei St. Johannes Bad Saulgau unter der Leitung von Christine Wetzel hat mit einer breiten Palette an musikalischen Möglichkeiten den zahlreichen Zuschauern in der St.-Johannes-Kirche am Sonntag eine wunderbare Einstimmung auf das Weihnachtsfest bereitet. Zu hören waren Werke sowohl aus der Barockzeit als auch solche von zeitgenössischen Komponisten. Jedes Stück thematisierte auf seine besondere Weise die Vorfreude auf das große Fest der Christen.

Doch der Reihe nach. Das Programm war Advent pur – und das vom Feinsten - mit den Werken von Britten, Telemann, Rutter und Adventsliedern. A Ceremony of Carols von Britten (1839- 1901) gleich zu Anfang, ein Klassiker, für gleichstimmigen Chor und Harfe zeigte das Können der Sängerinnen. Da konnte sich der Zuhörer zurücklehnen und sich einlassen auf einen schönen Gesang mit klar und rein artikulierten Tönen. Ausgewogen, fein balanciert waren die verschiedenen Stimmlagen, stimmig die Atemstütze, gepflegt die Aussprache. Die Partitur war sehr genau gelesen worden: Haupt- und Nebenakzente von Wort und Ton waren herausgearbeitet, Phrasierungen ganz klar hörbar, sich schwerelos in die Höhen erhebende Töne und neckisch absteigende Tonfolgen. Die Harfe wurde von Christine Behringer feinsinnig gespielt. Wunderbar das im großen schönen Raum wirkmächtige Anzupfen, Klingen und Verklingen. Das Soloensemble Amelie Pfeiffer, Theresa Bleicher, Mareike Bachstein und Rhoda Frey wirkte unisono korrekt, linear stringent und klangschön.

Christine Wetzel leitete als Könnerin des Dirigentenhandwerks konzentriert. So konnte sich die Mädchenkantorei im ganzen Konzert musikalisch überzeugend präsentieren.

Die Adventskantate „Hosianna dem Sohne Davids“ von Telemann (1681 – 1767) für Chor und Orchester, mit der „Capella Novanta“ von Günther Luderer aus Biberach, redete vom Advent ganz anders. Das Orchester spielte konzentriert mit dem Chor, diszipliniert legte das Fundament der Musik die Continuogruppe, dabei Volker Braig an der Chororgel.

Solistin Theresa Bleicher singt zwei Arien

Wo erforderlich, hoben einzelne Instrumente ihre Stimmen hervor. Diese liebenswerte barocke Musik gab der Solistin Theresa Bleicher die Aufgabe, als Solistin in zwei Arien ihren Dienst am Kunstwerk zu tun. „Wow“– so entfuhr es insgeheim dem Zuhörer: Da ist die junge Stimme dem Alter entsprechend mit Sorgfalt geführt, ein natürlich wirkender Auftritt, authentisch, deutend aus jugendlicher Empfindung die Aussage der Musik.

Die „Capella Novanta“ spielte von John Rutter die „Suite for Strings“. Das ansprechendes Werk zitierte Weihnachtslieder. Die Musik klingt vital, neckisch, lyrisch, jubelte und hüpfte, streichelte. Breit war die Palette des musikalischen Ausdrucks. War da nicht der Eindruck vom Weihnachtsmarkt vor der Kirchentüre zu hören, während die Tür offensteht und aus der der Schimmer des Lichtes von Bethlehem kommt? Man könnte doch hineingehen, von der Musik geschubst, sich hinsetzen und der Botschaft des Herrn entgegengehen.

Der Grundkurs mit seinen Adventsliedern war feinsinnig, begleitet von Orgel und Orchester, so schön, dass er doch sicher so manche Träne entlockte. In echter Kinderart ward da gesungen, sicher hielten sie zusammen, schöne Orgeltöne umschmeichelten den Gesang.

Zum Schluss war nochmals John Rutter geboten: The Colour of Christmas. Das war die Vollendung des Konzertes, und die Antwort darauf durften die Zuhörer mit dem gemeinsamen Lied „Macht hoch die Tür“ geben. Theologisch-musikalisch stimmte das Konzert, die Kerzen auf dem Altar brannten. Im heiligen Raum geschah Adventsverkündigung: anrührend, bewegend und nicht zuletzt beglückend.