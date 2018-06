Mädchenkantorei geht auf Sendung

Nach einer zwölftägigen Abenteuerreise in den deutschstämmig geprägten Teil Brasiliens und einem Abstecher nach Rio landete die Reisegruppe der Mädchenkantorei wieder wohlbehalten in Bad Saulgau. Trotz langem Flug plus anschließender Heimfahrt drängte eine quicklebendige Mädchenschar aus dem Bus und überschlug sich vor begeisterten Erzählungen. „Toll!“, „Suuuper“, „Einmalig“ war es, da sind sich alle einig. Selbst die eher bodenständige Kantorei- und Reisechefin Waltraud Marschall stellte fest: „Dies war unsere bisher schönste Chorreise, zumal sie von Gastgeberseite hervorragend organisiert wurde.“

Vergessen waren alle Befürchtungen zu Beginn der Reise, etwa bezüglich des Wetters, der Sprachbarrieren oder der Kriminalität. Zwar befand man sich südlich des Äquators und damit in Brasiliens Winterhalbjahr, doch zeigte das Thermometer pünktlich zum ersten Ausflugstag sensationelle 26 Grad Celsius. Als Tribut an die kalte Jahreszeit gab es exakt drei Regentage mit entsprechender Abkühlung, wobei die vorsorglich eingepackten dicken Pullis zum Einsatz kamen. Brenzlige Situationen erlebte die Gruppe selbst in der Millionenstadt Rio de Janeiro nicht.

Das erste Ziel der Kantorei war Novo Hamburgo, die Heimat des Mädchenchors „Meninas Cantoras“, der im vergangenen Jahr Bad Saulgau besuchte. Schon der Name der Stadt verrät, dass es sich hier um eine im 19. Jahrhundert von deutschen Auswanderern gegründete Siedlung handelt. Zur Freude der Bad Saulgauerinnen wurde tatsächlich vielerorts deutsch gesprochen. Zumindest die älteren Bürger halten an der Sprache ihrer Vorfahren fest, oft allerdings in einer antiquierten, vom Dialekt der früheren Heimat geprägten Form. Bei der jüngeren Generation hingegen verblasst Deutsch allmählich zugunsten des Englischen. Traditionen aus der „Alten Welt“ jedoch werden von allen Altersgruppen hoch gehalten: So gibt es Fachwerkhäuser, ein „Bierhaus“ und „Opas Kaffeestüble“, Tanzgruppen in Dirndl und Lederhose boomen. Immer wieder wird die Mädchenkantorei spontan um den Vortrag von deutschen Volksliedern gebeten. Als Dankeschön an die Gastgeber gestalten die Sängerinnen mehrere, mit stehenden Ovationen bedachte Konzerte, bei denen meist auch die „Meninas Cantoras“ mitwirken. Dazu kam die Umrahmung zweier Gottesdienste, für die sich der amtierende Erzbischof höchstpersönlich auf Deutsch bedankte.

Gäste fühlen sich als VIPs

Auch sonst wurden die Bad Saulgauerinnen mit Pianist Peter Frick-Brokamp geradezu als VIPs behandelt: Schon bei der Ankunft waren sie mit Transparenten begrüßt worden, auf Empfängen machten die Honoratioren der Stadt ihre Aufwartung und Radio Brasil präsentierte seinen Hörern sogar ein Interview mit Musikbeispielen der Mädchenkantorei. Doch vor allem die Herzlichkeit der Menschen berührte die Chormitglieder.

Gegenbesuch ist geplant

Kein Wunder, dass beim Abschied ganze Tränenbäche flossen. Da tröstete nur die Aussicht auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr, wo sich Maestro Daniel Valadares zu einem erneuten Besuch mit seinen Chormädchen angemeldet hat. Und natürlich der Flug zur Stippvisite in der quirligen Metropole Rio de Janeiro, die man über einen Zwischenstopp in Porto Alegre erreichte. Jetzt galt es, Rios touristische Highlights zu erobern wie den Corcovado mit der weltberühmten Christusstatue, den Zuckerhut und natürlich den Flanierstrand Copa Cabana. Trotz vieler Warnungen angesichts Rios hoher Kriminalitätsrate fühlte sich die Gruppe stets sicher und nie belästigt.