Ein eher ungewohnter Anblick bot sich am 19. März in den Räumen des Walter Knoll Schulverbundes in Bad Saulgau. Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klassen hatten sich auch an diesem Tag - bepackt mit Isomatte und ihren Lieblingssongtexten - auf den Weg in die Schule gemacht. Der Grund: Lyrik mal ganz anders! Durch den von Deutschlehrerin Angelika Petermann ins Leben gerufene und geleitete Workshop sollten pandemiebedingte Lernlücken geschlossen und die einzelnen Schülerinnen und Schüler bei der Prüfungsvorbereitung bestmöglich unterstützt werden. Nah an der Alltagswelt der Jugendlichen orientiert und anspielend gestaltet, bot die dreistündige Veranstaltung die Möglichkeit, sich in individuellen und kooperativen Lernformen, jedoch ganz ohne schematischen Interpretationszwang, mit lyrischen Texten auseinanderzusetzen.

Zur Einstimmung hörten die Schülerinnen und Schüler in ungezwungener und gemütlicher Atmosphäre zunächst verschiedene ausgewählte Songs in Instrumentalversion an. Ziel war es, sich einfach mal in die Musik einzufühlen und ganz individuell deren übermittelte Empfindungen aufzugreifen. Im Anschluss ging es dann an die mitgebrachten Songtexte. In Kleingruppen wurden diese einander vorgestellt und sich intensiv darüber ausgetauscht: Warum habe ich gerade diesen Liedtext gewählt? Was bedeutet er für mich und was fühle ich dabei? Hinterher präsentierte die Lehrerin selbst zwei ihrer ausgewählten Liedtexte, bei denen die Schülerinnen und Schüler einige auf den ersten Blick verborgene literarische Auffälligkeiten und Besonderheiten entdecken konnten. Nach einer kurzen Pause folgte mit einem lyrischen Text, der die Jugendlichen stark berührte, der krönende Abschluss des Workshops. In diesem 1989 erschienen Song umschreibt eine Rockband das zwischen Sehnsucht und Hoffnungslosigkeit schwankende Leben von Jugendlichen in den Straßen Berlins. Insbesondere auch durch persönliche Erinnerung der Lehrerin konnten die Schülerinnen und Schüler sich so für einen kurzen Moment in die emotionale und prägende Zeit des Mauerfalls rückversetzen lassen.

Nach all den gewonnenen Erkenntnissen und Eindrücken in Sachen Lyrik und den positiven Rückmeldungen zur Veranstaltung bleibt als Resultat des Workshops: Die Schülerinnen und Schüler kamen, weil sie lernen wollen.