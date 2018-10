Lutz Schneider feiert furiosen Auftakt

Gesamtrang 26 unter 564 Teilnehmern: Lutz Schneider, Neuzugang beim Spartaner-Team Mengen, hat bei seinem ersten Obstacle-Race, dem Rothaus-Mudiator am Schluchsee, gleich einen Akzent gesetzt. Obwohl er erst 15 Jahre alt ist und aufgrund des geforderten Mindestalters von 16 nur mit ausdrücklicher Genehmigung seiner Eltern teilnehmen durfte, legte Lutz Schneider einen furiosen Auftakt in den Schlamm. Auf dem knapp zehn Kilometer langen Kurs, der mit 20 Hindernissen präpariert war, musste er Baumstämme schleppen, Stacheldraht durchkriechen, Monkeybars absolvieren und unter anderem einen kleinen See durchschwimmen. Mit einer Gesamtzeit von 1:13:41 Stunden lief er in seiner Altersgruppe 16 bis 18 auf den zweiten Platz (bei fünf Startern) und belegte im Gesamtklassement Rang 26 unter 564 Teilnehmern. Damit war sein erstes Rennen ein voller Erfolg. Er freut sich nun schon darauf, das Spartaner-Team Mengen im ersten Spartan-Race der kommenden Saison 2019 zu unterstützen.