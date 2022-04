Lukas Vogt vermittelt Freude am Reitsport

Lukas Vogt, Breitenportspezialist des Württembergischen Pferdesportverbandes, hat in Herbertingen einen Lehrgang geleitet. 14 Reiterinnen und Reiter übten Aufgaben aus dem weiten Feld der Allround-Wettbewerbe, wie es sie im Lande speziell für Freizeitreiter gibt.

Von einfach bis schwierig stellte Lukas Vogt aus Heuchlingen die Aufgaben zusammen, die im ersten Teil zu üben waren. Die Pferde sollten sich daran gewöhnen, Stangen zu durchreiten oder darüber hinweg zu gehen und auch Gegenstände aufzunehmen und von einem Ort zum anderen zu tragen. Das hört sich einfach an, kann aber sehr anspruchsvoll sein, je nachdem, wie die Stangen angeordnet sind und wie konkret die Pferde nach ihrem Ausbildungsstand mitmachen.

Schritt oder Trab und zwischendurch auch Galopp waren gefordert. Körperlich anstrengend sind die Aufgaben dabei nicht, aber sie fordern die Pferde „geistig“ und von den Reitern forderte Luka Vogt Konzentration.

Der zweite Durchgang war anders gebaut und so angelegt, dass die Reiter die neuen Aufgaben zunächst einzeln mit ihren Pferden übten, um sie dann zum Schluss als „Präzisions-Parcours“ in einer zusammenhängenden Serie zu reiten. Dabei kommentierte Lukas Vogt noch einmal jeden Reiter und gab zur Orientierung Noten, wie sie bei Wettbewerben erteilt werden. Die größte Herausforderung dabei war eine große gelbe Plane mit dem Logo des Württemberger Verbandes, über die die Pferde gehen sollten. Am Ende meisterten alle Pferde diese Aufgabe sogar im Galopp. Der Vereinsvorsitzende Josef Heinzelmann hatte mit seinem Team das Drumherum perfekt organisiert.