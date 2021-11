Lukas Saueressig fehlt gegen Erlangen

Nach der kurzen Länderspielpause geht es für Handball-Bundesligist HBW Balingen-Weilstetten mit einem Heimspiel-Doppelpack in der Balinger Sparkassenarena weiter. Am Donnerstagabend (19.05 Uhr) kommt zunächst der HC Erlangen auf die Zollernalb, und nur drei Tage später empfängt Balingen den Bergischen HC. Beide Spiele sind keine einfachen Aufgaben, aber aus der Außenseiterrolle heraus, mit den Fans der „Hölle-Süd“ im Rücken, sind Überraschungen nicht ausgeschlossen.

Der HC Erlangen steht aktuell mit 7:11 Punkten auf dem elften Tabellenplatz. Die Franken haben zuletzt dem bislang ungeschlagenen Tabellenführer aus Magdeburg einen großen Kampf geliefert. Bis zur Schlusssirene waren die Franken mit dem SCM auf Augenhöhe und hatten in der Schlussminute die große Chance, in Führung zu gehen. Rechtsaußen Johannes Sellin hatte die Riesenmöglichkeit dazu, scheiterte aber am Ex-Gallier Mike Jensen im Tor der Magdeburger. Im Gegenzug entschieden die beiden Unparteiischen mit dem Schlusspfiff auf Strafwurf für den SCM, den Omar Ingi Magnusson sicher verwandelte.

Auch gegen andere Top-Teams der Handball-Bundesliga hat die Mannschaft von Trainer und Ex-Nationalspieler Michael Haaß bereits ihre Stärken unter Beweis gestellt. So musste sich zum Beispiel die SG Flensburg/Handewitt zu Hause mit einem 27:27-Unentschieden begnügen und auch die Füchse Berlin mussten sich gegen die Franken mächtig strecken.

„Wir müssen gegen Erlangen sehr konzentriert sein und den Focus behalten“, weiß, HBW-Coach Jens Bürkle, dass seine komplette Mannschaft einen Sahnetag braucht, um gegen Erlangen an den Punkten zu schnuppern. Qualitativ sieht er den nächsten Gegner unter den besten zehn Mannschaften der Liga, „aber sie sind noch etwas schwankend in ihren Leistungen“, sagt der Sportwissenschaftler und warnt vor dem wurfgewaltigen Rückraum des HCE. Seine Mannschaft müsse die Erlanger zu Fehlern zwingen, dann sei es durchaus ein Kann-Spiel. Dabei muss er auf Regisseur Lukas Saueressig verzichten. Der hat sich beim jüngsten HBW-Auftritt eine Fraktur im linken Arm zugezogen und wird voraussichtlich in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen.