Lukas Maier bemüht Oli Kahn

Ravensburg II heißt der nächste Gegner des FC Ostrach in der Fußball-Landesliga. Zu Hause gegen die Oberligareserve wollen die Buchbühlkicker den Heimfluch 2018 endlich beenden und am Sonntag (15 Uhr, Buchbühslatdion) drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt holen.

Es bleibt dabei: Die Schwarz-Weißen kommen auf eigenem Geläuf einfach nicht in Fahrt. Nachdem sich die Zebras gegen Friedrichshafen einen hochverdienten Punkt gesichert hatten, mussten sie gegen den TSV Eschach, der bis dato Tabellenletzter war, eine verdiente 0:3-Niederlage einstecken. Selten sahen die Zuschauer den FCO gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf zu Hause so harmlos, ideenlos und blutleer. Am Sonntag gastiert nun wieder eine spielstarke Mannschaft im Buchbühl. Die Elf von Trainer Nectad Fetic, der die Mannschaft im Winter übernommen hat, liegt momentan einen Platz hinter dem FC Ostrach. Nach einer miserablen Vorrunde konnten sich die Ravensburger fangen und verloren nur zwei der vergangenen zwölf Partien. Auch ein Verdienst des frisch gebackenen A-Scheininhabers Nectad Fetic.

Die erste Mannschaft des FV Ravensburg absolvierte ihr Ligaspiel bereits am Freitagabend (Ergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor), deshalb kann man davon ausgehen, dass der ein oder andere Oberligaspieler mit im Kader des Tabellenzwölften ist. In der Vorrunde konnten sich die Zebras mit 1:0 durchsetzen und somit endlich mal in Ravensburg drei Punkte einheimsen.

Im FCO-Lager ist man von den bisherigen Auftritten zu Hause enttäuscht. In den vergangenen Jahren waren die Schwarz-Weißen im heimischen Stadion schwer zu bezwingen, aber derzeit durchlaufen die Buchbühlkicker eine enorme Durststrecke. Den Zebras fehlt derzeit die Durchschlagskraft.

Markus Gipson fällt aus

Durch die Verletzung von Mittelfeldstratege Markus Gipson fehlt dem FC Ostrach jetzt auch noch ein wichtiges Bindeglied zwischen Mittelfeld und Angriff. Auch Dauerläufer Gabriel Fischer auf der Außenbahn wird derzeit schmerzlich vermisst. „Wir müssen gegen Ravensburg alle Verantwortung übernehmen. Es geht einfach nur in der Gemeinschaft, das hat uns Eschach vorgemacht“, sagt Simon Kober aus dem Ostracher Trainertrio. Noch haben es die Schwarz-Weißen selbst in der Hand, den drohenden Abstieg abzuwenden. Doch dafür müssen sie zu alter Heimstärke finden und was noch wichtiger ist: Einsatz bringen, jeder für jeden kämpfen. Oder wie Lukas Maier nach dem Freitagstraining hinzuzufügte - frei nach Oli Kahn: „Wir brauchen Eier.“

Derweil sagt Ravensburgs Trainer Nectad Fetic: „Egal, welcher Gegner auf der anderen Seite steht – für uns zählen in den nächsten Wochen nur Punkte.“ Zuletzt feierte seine Elf einen 6:1-Sieg gegen die TSG Ehingen – der höchste Sieg in dieser Saison. „Unser Spiel hat so funktioniert, wie ich mir das vorstelle“, sagt Fetic. Tags darauf beobachtete er Ostrach gegen Eschach. „Mal ist Ostrach vorne top, dann flop.“ Ob es Verstärkungen aus dem Oberligakader gibt? „Das weiß ich noch nicht“, sagt Fetic. „Simon Kraft ist wieder da – und das ist gut für uns.“ Mit der Verstärkung von oben hatte der FV II zuletzt sowieso nur eingeschränkt Glück: Maschkour Gbadamassi fabrizierte ein Eigentor, Marcel Fetscher verletzte sich beim Aufwärmen.