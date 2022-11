Lukas Lübbe holt zwei Bezirksmeistertitel

Tischtennisspieler Lukas Lübbe (TSV Bad Saulgau) hat bei den Jugend-Bezirksmeisterschaften in Rot an der Rot am zwei Titel gewonnen. Lübbe siegte in der U19 sowohl im Einzel als auch im Doppel.

Der erst 15 Jahre alte Lukas Lübbe hatte erst Anfang Oktober ein erfolgreiches Debüt bei den aktiven Herren in der dritten Mannschaft des TSV Bad Saulgau in der Kreisliga A gefeiert. Im Jahr 2021 hatte er bereits den Bezirksmeistertitel im Doppel bei den Jungen U15 gewonnen. Bei den diesjährigen Bezirksmeisterschaften holte er sich diesen Titel nun eine Altersklasse höher, bei den Jungen U19 B - zusammen mit Rainer Dinser (SV Hohentengen).

Im Einzel startete Lukas Lübbe bei den Jungen U19 B, dominierte seine Gruppe und wurde mit fünf deutlichen Siegen Gruppenerster. Im Halbfinale setzte er sich mit einem deutlichen 3:0-Sieg gegen Simon Süka (TSV Laubach) durch. Im Finale traf Lukas Lübbe dann auf den an eins gesetzten Topfavoriten Rainer Dinser (SV Hohentengen), seinen Doppelpartner. Beide kennen sich von gemeinsamen Trainingseinheiten beim TSV Bad Saulgau. Nach einer 2:0-Satzführung verkürzte Rainer Dinser und glich schließlich zum 2:2 nach Sätzen aus. Im entscheidenden fünften Satz behielt jedoch Lukas Lübbe mit 11:6 die Oberhand und durfte sich auf das oberste Treppchen stellen und den Siegespokal entgegennehmen.

Zum ersten Mal in einem Wettkampf starteten Andreas Oßwald (U13) sowie Jakob Oßwald und Simon Jocher (U15). Sie erzielten beachtliche Erfolge mit schönem Angriffstischtennis und verpassten knapp das Viertelfinale. Erstaunlich, auch weil beide erst vor einem Jahr damit begonnen hatten, Tischtennis zu spielen.

Jugendtrainer Hans-Dieter Kuhn zeigte sich erfreut über die Leistungen seiner Schützlinge. Nach sieben Jahren Pause meldet der TSV erstmals wieder eine Jugendmannschaft im Ligabetrieb.