Ludwig Durachs Cembalo überzeugt selbst den Profi

Beim Cembalokonzert der diesjährigen Tonkunst im Saal der Musikschule in Bad Saulgau hat der Musiker Christian Brembeck sein mitgebrachtes Cembalo im Auto gelassen. Er spielte auf dem Cembalo der Musikschule. Rechtsanwalt Ludwig Durach hatte das Instrument in Bad Saulgau nach alten Plänen gebaut.

Wie viele Cembali in der Schreinerwerkstatt von Ludwig Durach entstanden sind, die er sich in seinem früheren Haus in der Schützenstraße in Bad Saulgau eingerichtet hat? Ludwig und Mechthild Durach können sich an die Zahl nicht mehr erinnern. Viele müssen es gewesen sein. Der Bau von Cembali war eine Passion des heute 85-Jährigen. Während seiner aktiven Zeit war Ludwig Durach nicht nur als Rechtsanwalt bekannt. 17 Mal, bis in die 90er-Jahre hinein, hat er Bachs Johannes-Passion Jahr für Jahr an Krafreitag aufgeführt, zunächst im Bibliothekssaal in Bad Schussenried, später in der Schlosskirche in Altshausen. Über Jahre leitete er auch den Kirchenchor in Altshausen. Im Wohnzimmer der Familie Durach stand eine Orgel, es gab regelmäßig Hauskonzert und dort standen einige Cembali. Musik gehörte zum Leben der Familie Durach.

Der Bau von Cembali gehörte ebenso dazu. 1976 begann Ludwig Durach, Cembali zu bauen, zunächst zusammen mit einem ebenfalls musikbegeisterten Freund aus Scheer. Die Instrumente entstanden zu dieser Zeit noch aus Bausätzen, die sich Ludwig Durach aus Berlin kommen ließ. „Das wurde ihm irgendwann zu langweilig“, erzählt Mechthild Durach. Sie spricht für ihren Mann. Nachdem Ludwig Durach einen Schlaganfall erlitten hat, fällt ihm das Sprechen schwer. Auf die Frage, was ihn am Cembalo so fasziniert, kommt seine Antwort immer noch spontan: „Das war der Klang“.

Das Cembalo war im 17. Jahrhundert ein gängiges Tasteninstument. Klaviere gab es damals noch nicht. Anders als beim Klavier, bei dem die Saiten angeschlagen werden, um einen Ton zu erzeugen, werden die Saiten beim Cembalo gezupft.

Ludwig Durach baute die Instrumente später auf der Grundlage von historischen Bauplänen nach. Es entstanden Nachbauten aus ganz unterschiedlichen Werkstätten, darunter solche nach holländischen und weitere nach italienischem Vorbild. Kunstvoll ließ Durach die Cembali bemalen. Adolf Sauter aus Langenenslingen und Editha und Berthold Kösel aus Sigmaringen malten bisweilen religiöse Motive oder – in einem Fall – die Stationen aus dem Leben von Ludwig Durach auf die Instrumente, verzierten sie außerdem mit Ornamenten, oft aus Gold. Den Nachbau eines Cresci-Cembalos aus dem Jahr 1778 hat Ludwig Durach der Musikschule Bad Saulgau geschenkt. Es war die Zeit, als das Ehepaar Durach das Haus in der Schützenstraße verkaufen und ins betreute Wohnen im Gänsbühl in Bad Saulgau ziehen wollte. Dieses Instrument beeindruckte Christian Brembeck beim Tonkunst-Konzert.

„Viele schöne Erinnerungen“

Der Bau eines Cembalos erfordert sowohl viel Wissen als auch großes handwerkliches Geschick. Selbst filgrane Arbeiten sind erforderlich. Besonders schwierig sei es gewesen, das Holz zu biegen, erklärt Mechthild Durach. Lange habe Ludwig Durach dafür auch experimentiert. Damit es in Form kam, habe man es auf eine Schablone legen und ständig mit kochendem Wasser übergießen müssen. Nur ein sehr schönes Cembalo nahmen die Durachs mit in die neue Wohnung. Ist es schwer die vielen Instrumente, die Aufführung der Johannespassionen und Haus und Werkstatt in der Schützenstraße zurückgelassen zu haben? „Nein, wir haben viele schöne Erinnerungen“, sagt Mechthild Durach und schaut sich mit ihrem Mann ein Buch mit Fotos an. Die schönsten von ihrem Mann gebauten Cembali sind dort mit Angaben zu Bau und Vorbild enthalten. Und die Erinnerung ans Tonkunst-Konzert und die Wetschätzung eines namhaften Künstlers für diese Arbeit ist eine weitere.