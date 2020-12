Lucie Saup erreicht Kaderstatus

Lucie Saup aus Egelfingen gehört zum Kader des Württembergischen Schützenverbandes (WSV). Somit stellt der Schützenverein Egelfingen nun bereits zwei Jungschützinnen im renommierten Verbandskader. 60 Schützen nahmen im Sportzentrum des WSV in Ruit am Sichtungsschießen für den Verbandskader teil.

Die Luftgewehrschützen mussten Schüsse stehend sowie einem Dreistellungskampf absolvieren. In diesem werden pro Disziplin zehn Schuss abgegeben. Da es nur neun Plätze für den Verbandskader gibt, war der Druck hoch, da jeder einen dieser Plätze ergattern wollte. Der Wettkampf, der aufgrund der Corona-Pandemie unter strengsten Hygiene- und Abstandregeln stattfand, verlangte den Schützen körperlich und mental alles ab. Durch eine stabile Leistung auf hohem Niveau, konnte sich Lucie Saup einen der wenigen Kaderplätz ergattern und gehört nun dem WSV-Verbandskader in der Altersklasse Schüler an. Neben ihrer Cousine Maren Saup, ist sie somit das zweite Kadermitglied des Schützenvereins aus dem kleinen Dorf am Fuße der Schwäbischen Alb.

Unterstützt durch das Jugendtrainerteam um Jugendleiter Jan Witt arbeiten die Schützinnen mit großem Willen an ihrer Weiterentwicklung, auch wenn die Situation coronabedingt derzeit schwierig ist.