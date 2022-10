Luca Söhner wird zweimal Vizemeister

Die Endläufe zur Jugendkart-Slalom-Meisterschaft des Automobilclub Verkehr (ACV) und das Finale der deutschen Meisterschaft in Straßbessenbach/Bayern der Motorsportjugend im Deutschen Motorsport-Verband (DMV) sind an den vergangenen Wochenenden ausgetragen worden. Der Nachwuchs des MSC Göge konnte dabei Erfolge feiern.

25. Finale der ACV Jugendkart-Slalom Meisterschaft in Nürnberg: Im Rahmen der Endläufe der deutschen Meisterschaft des ACV haben die Fahrer des MSC Göge sehr gute Platzierungen erreicht. Bei strömendem Regen und somit erschwerten Bedingungen belegte Luca Söhner den zweiten Platz und wurde deutscher Vizemeister. Für die Endläufe hatten sich die jeweils besten Fahrer der einzelnen Landesgruppen qualifiziert. Insgesamt waren sechs Fahrer des MSC Göge am Start. Piet Paul Hammer belegte in seiner Altersklasse Rang fünf. Josefine Hammer Rang acht, Nico Schluck wurde Sechster Andres Ungureanu wurde Neunter. Der ebenfalls zur Landesgruppe Baden-Württemberg gehörende Yanick Dollmann (Hohenlohekreis) wurde Dritter. In der Mannschaftswertung belegte der MSC Göge den dritten Platz.

Endlauf zur Deutschen Meisterschaft der Motorsportjugend im DMV: In Straßbessenbach/Bayern nahmen zwei Nachwuchsfahrer des MSC Göge teil, Luca Söhner und Piet Paul Hammer. Luca Söhner hatte sich mit sechs Siegen in den sechs Vorläufen der Region Südwest für das Finale qualifiziert. Im Finale traf er auf Konkurrenten aus ganz Deutschland. Am Ende wurde der Neunjährige deutscher Vizemeister nach einem sehr umkämpften und spannenden Finale, mit sehr starken Konkurrenten am Sonntag bei Regenwetter und widrigen Bedingungen. Am ersten Tag hatte er sich den Tagessieg geholt, am zweiten Tag Platz zwei, machte zusammen Rang zwei. Zugleich ist Luca Söhner auch Landesgruppenmeister in Baden-Württemberg. „Unsere Freude ist im gesamten Verein sehr groß über diesen Erfolg“, kommentierte Trainer Armin Söhner das Ergebnis. Mit Piet-Paul Hammer war ein zweiter Fahrer des MSC Göge in Straßbessenbach am Start. Der Zwölfjährige beendete seinen Wettkampf in der Klasse 3 auf Platz 24, auch in einem sehr starken Umfeld von weiteren Konkurrenten.