Der FC Ostrach unterstützt das Unified-Fußball-Team der Sportkooperation TSG Wilhelmsdorf/Die Zieglerschen. Die Mannschaft hat sich in den vergangenen Wochen, unter anderem mit zwei Trainingseinheiten auf dem Ostracher Kunstrasen, auf die Teilnahme an den Special Olympics, die Weltspiele der Athleten mit Behinderung, vom 14. bis 21. März in Abu Dhabi, vorbereitet. „Wir wurden angefragt und mussten nicht lange überlegen, um zu sagen: Das unterstützen wir“, sagt Marco Küchler, stellvertretender Vorsitzender des FC Ostrach. Doch kommt auch sportliche Unterstützung aus der Region.

„Dank der freundschaftlichen Geste des FC Ostrach konnten sich die Unified-Kicker aus Wilhelmsdorf bei optimalen Bedingungen auf dem neuen Kunstrasen Platz gezielt auf das Großereignis vorbereiten“, hießt es in einer Mitteilung der Sportkooperation. Zum Team gehören auch Trainer Michael Kessler, ehemaliger Spieler des SV Hoßkirch, und der aktive Spieler des FC Ostrach, Lorenz Landes. Er spielt als so genannter „Partner“, also als einer von mehreren Nichtbehinderten für das Unified-Team, denn die Special Olympics verstehen sich als Inklusionsbewegung. In Unified Teams treiben Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Sport, trainieren und nehmen an Wettbewerben teil, lernen voneinander und bauen gleichzeitig Barrieren und Grenzen im alltäglichen Umgang miteinander ab. Auf der Homepage der Special Olympics sagt Landes in einem Kurzinterview über sein Engagement und was er am Unified Sport mag: „Ich mag es Fußball mit vielen verschiedenen Menschen zu spielen und auf die Frage, was anders sei, seit er bei Special Olympics mitmache: „Ich bin offener gegenüber Menschen mit Behinderungen.“

Zwei Einheiten in Ostrach

Weitere Spieler, die wie Landes die Partnerrolle einnehmen und auch als Betreuer fungieren, sind Christoph Reichle (SV Fronhofen) sowie Janick Speth, Nilas Stockmayer und Lucas Rauch (alle FG Wilhelmsdorf/Riedhausen/Zussdorf). Jonas Wohlfahrt, ehemaliger Spieler des FC Ostrach, war ebenfalls in die Vorbereitung involviert, reist aber nicht mit nach Abu Dhabi.

Am 16. und 23. Februar stellte der FC Ostrach den Sportlern aus Wilhelmsdorf den Kunstrasenplatz zur Verfügung, damit die Mannschaft gezielt trainieren konnte und sich so den letzten Feinschliff vor dem Turnier holte.

Im Juni 2018 hatte sich das Team bei den nationalen Spielen der Special Olympics gegen mehrere Konkurrenten durchgesetzt und sich für Abu Dhabi qualifiziert. Die Mannschaft konnte sich dank sehr sportlichem Verhalten auf und neben dem Platz die Ehre erarbeiten, für Deutschland im Unified-Fußball Sport im internationalen Vergleich anzutreten.

Und dann startete bereits im Dezember die intensive Vorbereitung aufs Olympics-Turnier. Trainingseinheiten draußen und in der Halle, und Teambuilding standen auf dem Plan. Durch das gemeinsame Training und die Spiele lernten sich die Spieler der beiden Mannschaften aus Wilhelmsdorf und der Zieglerschen besser kennen. Organisiert und geleitet wurde ein Wochenende vom erfahren Trainerteam um Heike Acker und Fritz Quien (BSG Neckarsulm), sowie Meike Frei und Michael Kessler (TSG Wilhelmsdorf). Sowohl die Spieler, als auch die Trainer waren nach dem Abschlussturnier mit gemischten Mannschaften am Sonntag begeistert. Die vielen, teils anstrengenden Trainingseinheiten, brachte beide Teams in ihrer Vorbereitung auf das große Turnier einen enormen Schritt weiter.

45 Teams in Deutschland

Das Team aus Wilhelmdorf fliegt am 8. März Richtung Abu Dhabi, wo in diesem Jahr die Special Olympics stattfinden. Die Spiele, bei denen die Mannschaft aus Wilhelmsdorf Deutschland vertritt, beginnen dann am 14. März.

Derzeit gibt es in Deutschland bereits etwa 45 Teams, in denen Menschen mit geistiger Behinderung zusammen mit Menschen ohne geistige Behinderung Fußball spielen - Tendenz steigend.