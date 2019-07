Bad Saulgaus Bürgermeisterin Doris Schröter hat am Dienstag dem schwedischen Unternehmen Logosol im Industriegebiet Hochberger Straße einen Besuch abgestattet. Begleitet von mehreren Gemeinderäten blieb es nicht nur bei der theoretischen Vermittlung von Wissenswertem über das kleine, weltweit agierende Unternehmen mit seiner außergewöhnlichen Philosophie.

Wuchtig liegt der Weißtannen-Stamm auf der Bandsäge B751 vor der Lagerhalle bereit, sich von Doris Schröter und Stadträtin Regine Reisch mit besagter Holzbearbeitungsmaschine zerteilen zu lassen. Die beiden zögern keinen Moment, der Motor heult auf und unter steter Beobachtung von Geschäftsführer Henrik Sigurdson und Mitarbeiter Matthias Brand wird die oberste Schicht des Holzstammes feinsäuberlich abgetrennt.

Zuvor stellt Sigurdson den Betrieb anhand einer Präsentation vor. Schnell wird klar: Der globale Marktführer in der Branche mit seinen acht Mitarbeitern in Bad Saulgau verfolgt eine ganz eigene Philosophie. Begonnen hat alles in Schweden, mit einem leichtgewichtigen und somit tragbaren kleinen Sägewerk aus Aluminium – dem Prototypen des Logosol-Kleinsägewerks. Schnell zeigt sich der große Bedarf an derlei Gerätschaften, die nicht zuletzt für jeden erschwinglich sein sollten. Basierend auf diesem Verkaufsschlager entwickelt sich ein global agierendes Unternehmen. Die Konstruktion, Herstellung und der Verkauf innovativer Maschinen sowie die dazugehörigen Dienstleistungen im Bereich Holzver- und bearbeitung stehen seither im Mittelpunkt. Die Produktpalette umfasst neben Ketten- und Bandsägewerken Schreiner- und Industriemaschinen auch Hobel- und Fräsmaschinen. „Bei den Kettensägewerken sind wir konkurrenzlos Weltmarktführer“, so Sigurdson. Die meisten Kunden finden sich in Deutschland, Schweden und Österreich. Auch in Norwegen, den USA, Frankreich, Australien oder Kanada überzeugen die Produkte, die Sigurdson in einer „Nische“ verortet.

Marketing und Vertrieb

Acht Mitarbeiter in Bad Saulgau kümmern sich um das Marketing, den Vertrieb und Service, in Kooperation mit zwei weiteren in Österreich. Die Produktentwicklung ist im schwedischen Härnösand angesiedelt, ebenso die Serienproduktion durch eine Kooperationsfirma. Die Geschäfte laufen auch im aktuellen Jahr sehr gut. Das hängt nicht zuletzt mit der Borkenkäfer-Problematik zusammen: Waldbesitzer müssen das von diesem Schädling befallene Holz in großen Mengen aus dem Wald entfernen und entsprechend weiterbearbeiten. „Ein riesiges Problem für die Waldbesitzer und mit großen Verlusten verbunden“, sagt Sigurdson. Mit den Sägewerken des Unternehmens können die Betroffenen das Holz selbst sägen und so den Verlust möglichst gering halten. Gab es früher noch zwei Lager in Bad Saulgau, gibt es heute nur noch eines. „Die Speditionspreise sind so günstig, dass es sich einfach nicht lohnt, ein zweites zu haben“, sagt der Geschäftsführer und betont den hohen Stellenwert des Marketings. Stolze zehn Prozent des Umsatzes fließen in diesen Bereich. „Auch, weil wir eine Nische bedienen.“ „Wir sind ein familiäres Unternehmen, Hierarchien gibt es hier keine“, sagt Henrik Sigurdson. Das bestätigt auch Roland Noll. „Es ist nicht nur ein kollegiales, sondern auch ein freundschaftliches Miteinander“, der zudem das „freie Schaffen“ schätzt.