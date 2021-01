Lockdownverlängerung: Schulen müssen zurück zu Lernpaketen und Tablets

Es steht fest: Die Schulen werden zum Ende der Weihnachtsferien nicht wieder öffnen. Schulen und Kindertagesstätten in der Region müssen sich schnell auf die neue Situation

60 neue Tablets mit den benötigten Programmen sind inzwischen in der Berta-Hummel-Schule, der Bad Saulgauer Grundschule eingetroffen, und könnten an Schüler ausgeliehen werden. Doch da es trotz schneller Bestellung über die Stadt zu Verzögerungen bei der Auslieferung kam, blieb vor Weihnachten nicht mehr die Zeit, die Geräte auszugeben und Eltern und Kinder in die Bedienung einzuweisen, erklärt Schulleiterin Susanne Fröhlich. Gefallen sei aber die Entscheidung, welche Kinder ein Tablet der Schule benötigt.

Grundschulen sollen am 18. Januar öffnen

Mit der Verlängerung der Schulschließung über das Ferienende am 11. Januar hinaus, könnten die Geräte ganz schnell gebraucht werden. Anders als an den weiterführenden Schulen hat Kultusministerin Eisenmann angekündigt, Grundschulen wenn möglich wieder am Montag, 18. Januar, für den Unterricht in Präsenzform zu öffnen.

Ob dies Absichtserklärung aber umgesetzt werde von der Entwicklung der Infektionszahlen abhängen. Auf jeden Fall würden die Geräte aber ausgegeben, wenn die Schüler über den 18. Januar zu Hause bleiben müssen. Mit den Eltern würden dafür Leihverträge abgeschlossen.

Technische Nachrüstung dauert an

Falls es doch am 18. Januar schon losgeht, steht noch nicht fest, in welcher Form die Grundschulen ihren Unterricht am 18. Januar wieder aufnehmen können. Es sei möglich, dass Klassen gesplittet werden. Ein Teil wäre beim Präsenzunterricht, ein anderer Teil würde den Unterricht im Homeschooling verfolgen.

Dabei hat die Grundschule derzeit ein anderes Problem. Bis auf das neuere Verwaltungsgebäude ist die Grundschule noch nicht mit schnellem WLAN ausgestattet und auch andere technische Voraussetzungen wie Videobeamer, Leinwand und Dokumentenkameras für die Klassenzimmer würden fehlen. Die Leitungen für das schnelle Internet lägen zwar bereits, die Stadt sei schnell gewesen. Noch stünden aber die letzten Arbeiten aus, damit die gesamte Schule ans Netz gehen könne.

Für die erste Wochen nach den Ferien hätten die Lehrer für die 580 Schüler in ´den 24 Klassen Lernpakete erstellt. Die seien üppig bestückt, damit das Material für die ersten Tage der Woche nach dem 18. Januar ausreicht, so die Schulleiterin. Das Abholen der Paket organisieren die Lehrer für ihre jeweilige Klasse.

Für die Notbetreuung haben die Eltern am Donnerstag von der Schule eine E-Mail bekommen. Sie müssen sich schnell entscheiden und schnell beantragen. „Wir brauchen die Antwort bis zum Freitag um 10 Uhr“, sagt Susanne Fröhlich. Anders lasse sich das nicht organisieren. „Das ist ein wahnsinniger Verwaltungsaufwand.“ Vor den Ferien waren 18 Kinder in der Notbetreuung, zusammengefasst in zwei Gruppen. Die Notbetreuung muss beantragt werden. Eine Bescheinigung des Arbeitsgebers über die Unabkömmlichkeit sei dafür notwendig.

Die Gemeinschaftsschule Sonnenlugerschule in Mengen ist auf den Fernunterricht, der ab Montag für Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse stattfinden soll, laut Schulleiter Joachim Wolf gut vorbereitet. In weiser Voraussicht haben die Lehrer ihren Klassen bereits vor den Weihnachtsferien die Schulbücher mit nach Hause gegeben.

Die Tablets, die die Stadt Mengen für die Schüler angeschafft hat, in deren Familien keine oder zu wenig Endgeräte vorhanden sind, seien ebenfalls verteilt worden. Diejenigen im Lehrerkollegium, die im Umgang mit der Lernplattform und Programmen zum digitalen Lehren und Lernen fitter sein, hätten vor den Ferien den anderen in Workshops das nötige Basiswissen beigebracht.

„Wir haben ja bereits seit dem Sommer den Nachmittagsunterricht im zweiwöchentlichen Wechsel als Fernunterricht organisiert, damit nicht so viele Schüler gleichzeitig an der Schule sind“, sagt Wolf. „Dadurch haben die Lehrer Sicherheit gewonnen und die Schüler sich an diese Unterrichtsweise gewöhnt.“

Während sich der Fernunterricht im Frühjahr auf die Hauptfächer konzentriert habe, strebt das Team der Sonnenlugerschule nun an, den Unterricht laut Stundenplan - also auch mit allen Nebenfächern - stattfinden zu lassen. „Für die Schüler ist gerade jetzt auch der musische Bereich wichtig und da gibt es kreative Lösungen“, so Wolf. „Wer vorm Laptop singt, steckt niemanden an.“ Selbstlernphasen würden auch zum Konzept gehören, aber das gehöre für die Gemeinschaftsschüler ja bereits zum Alltag.

Eltern sollen Notbetreuung nur bei Bedarf beantragen

Derzeit geht Joachim Wolf davon aus, dass nur wenige Familien die Notbetreuung in Anspruch nehmen werden. An den letzten Tagen vor Weihnachten hätte niemand betreut werden müssen. „Das wird an der Grundschule anders aussehen, je älter die Schüler sind, desto weniger Bedarf ist da“, sagt er.

Eltern würden aber nochmals darauf hingewiesen, ihre Kinder nur dann für die Notbetreuung anzumelden, wenn es zwingend notwendig sei. Eine schriftliche Bestätigung vom Arbeitgeber über die Unabkömmlichkeit sei dafür nicht erforderlich. „Wir vertrauen da auf die Ehrlichkeit der Eltern“, so Wolf.

Eine Notbetreuung müssen auch die Träger der Kindertagesstätten in Bad Saulgau organisieren. Eine zentrale Notbetreuung gibt es nicht. Vielmehr wird die Notbetreuung in den Einrichtungen angeboten, in denen die Kinder angemeldet sind.

Hier ist eine Erklärung der beiden Elternteile notwendig, dass Sie bei ihrem Arbeitgeber unabkömmlich sind oder aus einem anderen Grund eine Betreuung der Kinder nicht möglich ist. „Das ist inzwischen allerdings formlos“, sagt Thomas Schäfers von der Stadtverwaltung. Eine Bestätigung des Arbeitsgebers werde es nicht verlangt. Das Formular - auch für die Grundschule – gibt es auf der Homepage der Stadt.

Für Ina Schultz aus Völlkofen, Mutter von drei Kindern in den Klassen 5, 6 und 8 in Mengen und Elternbeiratsvorsitzende am Gymnasium steht der Sinn des Homeschooling angesichts der Gefahren von Corona-Infektionen außer Frage. Sicher ist sie aber auch, dass die digitalen Formen des Lernens weniger effektiv seien. Ihre Forderung: Der Lehrplan für die Kinder. sollte angepasst werden.

