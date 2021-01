Lockdown: Friseur in Not will mit Spenden überleben

Während die Haare bei der Kundschaft wachsen und wachsen, wächst bei den Friseuren der Frust. Bei den Kosmetikerinnen ist es nicht anders. Deshalb fordern die zuständigen Innungen und Handwerkskammern deren Öffnung schon am kommenden Montag. Doch daraus wird wohl nichts. Währenddessen wachsen tiefe Existenzängste, pure Verzweiflung und Perspektivlosigkeit.

„Unsere Hygienestandards unterscheiden sich nicht von denen in Arztpraxen“, sagt Kirsten Holzmann. Sie ist selbständige Diplom-Fachkosmetikerin, beschäftigt drei Mitarbeiterinnen und liebt ihren Beruf. Ihrer großen Verantwortung bewusst, hat sie von Beginn an dafür gesorgt, dass sich ihre Kundschaft sicher fühlen kann.

Unverständnis über Schließung

Mit versetzten Terminen etwa, so dass sich Kunden nicht begegnen konnten. Auch die Eingangstür blieb, anders als sonst, verschlossen und wurde nur auf das Klingelzeichen hin geöffnet. Das Tragen von Masken und eine regelmäßige Desinfektion waren längst selbstverständlich.

Deshalb stoßen die neuerlichen Schließungsmaßnahmen bei ihr auf Unverständnis. Wenigstens medizinische Fußpflege dürfen sie und ihre Kolleginnen weiterhin anbieten.

Wie sieht es mit den Überbrückungshilfen aus? Eine erste Abschlagszahlung für den Monat November kam Ende Dezember bei ihr an. Auf die zweite für denselben Monat wartet sie noch immer. Das Kurzarbeitergeld für Dezember für ihre Mitarbeiterinnen ist noch nicht auf dem Konto angekommen.

Manchmal hab ich den Eindruck, unsere Institute sind den Verantwortlichen einfach nicht wichtig. Fachkosmetikerin Kirsten Holzmann

„Manchmal hab ich den Eindruck, unsere Institute sind den Verantwortlichen einfach nicht wichtig“, sagt sie sichtlich enttäuscht. Umso mehr freut sie sich über ihre Kundschaft, die ihr, etwa durch den Kauf von Produkten, ein bisschen hilft, über die Runden zu kommen.

Bei Ute Rau ist das nicht anders. Die Kosmetik-Fachwirtin ist seit 30 Jahren selbstständig und hat sich ebenfalls von Anfang an penibel an alle Vorschriften gehalten. Deshalb war sie auch gezwungen, einer Mitarbeiterin zu kündigen. „Weil die Quadratmeterzahl in meinem Studio nicht zu den Vorgaben gepasst hat“, fährt sie fort und hofft inständig, ihren Kunden bald verlässlich sagen zu können, wann es weitergeht.

Zahnarztbesuch führt zu Gefühl der Benachteiligung

Sie sei kürzlich beim Zahnarzt gewesen und habe danach gedacht: "Hygiene- und abstandstechnisch macht das keinen Unterschied zu einer Behandlung bei mir im Studio." Trotzdem versucht sie, sich ihren Optimismus zu bewahren. Dabei hilft ihr unter anderem die große Solidarität, die ihr entgegengebracht wird: „Ich bin richtig froh, in Bad Saulgau zu sein und nicht in einer anonymen Großstadt.“

Friseurmeister Dieter Bellgardt, ehemaliger Innungs-Obermeister, zeigt zwar ein gewisses Verständnis für die verantwortlichen Politiker in der Corona-Krise. Doch dass die Friseur-Salons so schnell ein weiteres Mal schließen mussten, hat ihn überrascht.

„Das müssen wir wohl akzeptieren“, sagt er, schiebt aber dann doch hinterher, dass er mit Blick auf den herbeigesehnten Öffnungstermin bald „an gar nichts mehr glaubt“. Genauso wie seine Kollegen hat er zuvor sämtliche Vorschriften mit großem Verantwortungsbewusstsein und penibel umgesetzt und eingehalten.

Mario Hackstätter arbeitet seit 38 Jahren in dieser Branche und hat inzwischen kein Verständnis mehr für die politischen Entscheidungen. „Da läuft einfach was nicht verhältnismäßig“, sagt der Inhaber von zwei Friseur-Salons. In Bad Saulgau ist er erst vor Kurzem in die ehemaligen Räumlichkeiten des Modefachgeschäftes Regina Buck gezogen.

Friseur sammelt Spenden über Onlineplattform

Die Situation sei auch bei den Friseuren dramatisch. Im Gespräch thematisiert er auch die mögliche Suizid-Dunkelziffer von Betroffenen, die „nirgends veröffentlicht wird“. Er hat sich entschieden, über die Spenden-Plattform betterplace.me/Friseur-in-Not Geld zu sammeln, um einfach überleben zu können. Er erfahre viel Solidarität.

„Wir hoffen von Herzen, dass alles gut wird für euch zwei“, schreibt etwa ein Spender. „Ich lebe von meinen über viele Jahre erarbeiteten Altersvorsorgen“, so der Friseurmeister, „auch die Krankenkassenbeiträge gehen davon ab“. Friseurmeister Zoran Zivcovic von der Haarwerkstatt hat jetzt erfahren, dass aufgrund bestimmter Berechnungsvorgaben viele Friseure keinen Anspruch auf Entschädigung für den Monat Dezember haben.

Handwerkskammer appelliert an Politiker

„Jeder weitere Tag im Lockdown gefährdet Existenzen“, heißt es in der aktuellen Pressemitteilung der Handwerkskammer Reutlingen. Gemeinsam mit fünf Innungen des Friseur-Handwerks wurde ein gemeinsamer Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Sozialminister Manne Lucha und Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut geschickt.

Dabei wird auch die Frage aufgeworfen, ob diese Schließungen tatsächlich Sinn machen, um die Zahl der Infektionen einzudämmen. Friseure und Kosmetikerinnen hätten unter erheblichem finanziellen Aufwand in die Sicherheit von Kunden und Mitarbeitern investiert und seien „wirklich nicht als Corona-Hotspots aufgefallen“. Eine Öffnung zum 1. Februar sei nicht zuletzt auch mit Blick auf die Auszubildenden dringend notwendig.

Es hat bisher noch niemand reagiert. Udo Steinort von der Handwerkskammer Reutlingen

Doch die Initiatoren warten noch immer auf eine Rückmeldung. „Es hat bisher noch niemand reagiert“, schreibt Udo Steinort von der Handwerkskammer Reutlingen auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Vor wenigen Tagen hat sich auch der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks an die Politik gewandt.

„Es sind alle Rücklagen aufgebraucht, teilweise auch die Altersvorsorge – es geht um Existenzen“, sagt Hans Peter Wollseifer. Es dauere viel zu lange, bis finanzielle Unterstützung ankomme. „Und dann kompensieren sie nur einen viel zu kleinen Teil der Umsatzeinbußen“.