Lob für Motorradtreffen motiviert Veranstalter

Die Organisatoren des Ride Safe (Fahre sicher) Festivals haben für ihr erstes Motorradtreffen in Bad Saulgau im vergangenen Jahr viel Lob erhalten. Motivation genug, um das Festival am Samstag, 5. Mai, ab 12.30 Uhr auf dem Parkplatz des Möbelhauses Braun und abends in der Halle von Car Fresh im Gewerbegebiet an der Schwarzenbacher Straße zu wiederholen. Der Erlös der Veranstaltung kommt den Radio7-Drachenkindern zugute.

„Ich war völlig geplättet“, sagt Stefan Groß, einer der Organisatoren des Ride Safe Festivals, als er an die Premiere vor einem Jahr zurückdenkt. Etwa 100 Motorradfahrer aus der Region hatte 2017 das Organisationsteam erwartet. Es kamen aber fast 300 Motorradfreunde, von denen knapp 170 bei der einstündigen Ausfahrt teilnahmen. Und abends bei der Party war die Halle brechend voll. Ein Kompliment für die gelungene Ausrichtung des ersten Ride Safe Festival erhielten die Veranstalter von den Organisatoren der Biker Days in Pfullendorf, die seit einigen Jahren im Seepark Tausende von Motorradfahrern empfangen, bewirten und unterhalten. „Wir rechnen dieses Jahr mit noch mehr Besuchern“, sagt Mitorganisator Sascha Walz, der sich um das Sponsoring kümmert und erfreut darüber ist, wie positiv die Resonanz sei. „Die Unterstützung ist riesig“, ergänzt Walz, der sich durchaus vorstellen kann, das Festival dauerhaft zu etablieren – aber ganz behutsam: „Wir wollen das Kind erst zum Laufen bringen“, ergänzt Walz, der sich vor allem daran erinnert, dass es vergangenes Jahr keinen Ärger, keinen Stress gegeben habe. „Es verlief alles ganz friedlich.“

Segnung durch Pfarrer Mayer

Los geht das Festival auf dem Parkplatz des Möbelhauses Braun wie im Vorjahr mit einer Motorradsegnung um 14 Uhr durch Pfarrer Christof Mayer aus Altshausen. „Er segnete die Motorräder auf eine lustige Art, aber gleichzeitig mit dem notwendigen Ernst“, sagt Stefan Groß, der hofft, dass sich noch mehr Motorradfahrer als im Vorjahr der Ausfahrt anschließen, bei der es in erster Linie um das sichere Fahren geht.

Neu ist dieses Jahr ein umfangreicheres Rahmenprogramm. Nach der Segnung bis zum Beginn der Ausfahrt werden zu Kaffee und Kuchen junge Nachwuchsmusikerinnen von der Soundwerk Musikschule die Besucher unterhalten – nicht nur Motorradfahrer, sondern die gesamte Bevölkerung ist hierzu eingeladen.

Und den Organisatoren wäre es am liebsten, dass möglichst viele Besucher das Festival-T-Shirt tragen, von denen die Firma Kopie und Druck einen ganzen Stapel spendiert hat. Der Erlös aus dem Verkauf der T-Shirts geht direkt an die Radio7-Drachenkinder. Gegen 17.30 Uhr ist dann die Band Lakeside an der Reihe, bevor das Festival vom Parkplatz in die nebenstehende Halle verlagert wird, in der abends drei Rockabilly-Bands (ab 18.30 Uhr) hintereinander auftreten. Für die Abendveranstaltung verlangen die Organisatoren acht Euro Eintritt. „Wir wollen uns mit dem Festival nicht bereichern, sondern lediglich die Kosten decken können“, ergänzt Sascha Walz. Spätestens ab der Abendveranstaltung soll das Publikum dann gut durchmischt sein. Die Organisatoren jedenfalls sind optimistisch, dass das Festival sich über die Region hinaus einen Namen macht. „Ride Safe soll zu einer Marke werden“, ergänzt Stefan Groß, der täglich die Wettervorhersage abruft.

Aber wie immer das Wetter auch sein sollte – Stefan Groß ist gerne ein zweites Mal geplättet, wenn das Festivalgelände bald aus allen Nähten platzt.