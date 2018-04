Live-Musik in der Innenstadt

Rock, Pop, Oldies, mal härter, mal weicher, mal lauter, mal ruhiger: Bei der 17. Bad Saulgauer Musiknacht am Samstag, 14. April, ab 21 Uhr haben die Besucher die Qual der Wahl. Zehn Bands spielen in zehn verschiedenen Bad Saulgauer Lokalen. Veranstalter ist die Tourismusbetriebsgesellschaft.

Das Gute an der Musiknacht: Die Besucher bezahlen einmal Eintritt und können mit ihrem Bändel am Arm von einem Lokal ins Lokal ins andere gehen. Und die Besucher können sich sicher sein, dass für ihren Musikgeschmack auf jeden Fall etwas geboten ist. Und am späten Abend werden die Tanzflächen bei bester Stimmung gut gefüllt sein.