Literaturnetzwerk veranstaltet Workshop in Bad Saulgau

Vokabelsalat, Wortschnitzel und Buchstabensuppe; klare Gedanken und veränderbare Positionen, Lyrik, Prosa und: Unsinn, Vielsinn und Feinsinn. Beim Workshop „Poetry Slam“ vom 16. bis 18. Juni im Bad Saulgauer „Schillers“ werden frisch, kreativ und spielerisch-versponnen Texte produziert, die es wahrlich in sich haben. Sogar für die Erlangung echter Bühnenreife ist die Örtlichkeit mit ihren schönen Spielplätzen geeignet.

„Sie sind manchmal sehr scheu, aber man kann sie mit der richtigen Taktik hervorlocken“ beschreibt Tobias Heyel die Ideen- und Wortspielsuche. Für den Workshop des Literaturnetzwerks Oberschwaben (LiO) sind Jugendliche ab 15 Jahren bis zum jungen Erwachsenenalter angesprochen; Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. „Haus und Garten sind die reine Inspiration,“ sagt Henrike Müller, Projektleiterin der diesjährigen mehrteiligen Literaturreihe „zum Mitmachen“ mit Blick auf das neu eröffnete Schillers Café und Garten. „Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir hierher einladen dürfen und somit womöglich eine neue Zusammenarbeit im Literaturbereich begründen“.

Angeleitet vom Ideen-Coach und Meister-Slammer Tobias Heyel gelangen die teilnehmenden Poeten und Autorinnen von der ersten Textidee zu einer ausgefeilten Performance. Der Workshop für bis zu zwölf Jugendliche findet am Donnerstag, 16. Juni, ganztags im Schillers statt, außerdem am Freitag, 17. Juni, vormittags und am Samstag, 18. Juni, nachmittags. Nähere Informationen und Anmeldung unter veranstaltungen@lio-netzwerk.org oder telefonisch unter 0160 / 95 55 69 89.