Literarische Wanderung zu den zwei „Schrecken“

Die im Programm der evangelischen Erwachsenenbildung und im DAV Programm der Sektion Bad Saulgau angegebene literarische Wanderung auf der schwäbischen Alb fand, wetterbedingt, am 14. Mai statt.

Die Lesungen der literarischen Texte wurde von Herrn Pfarrer Walter Schwaiger vorbereitete, die Wanderroute wurde von Waltraud Gebhardt in Kooperation mit der DAV Sektion Bad Saulgau vorbereitet und geführt.

Von ursprünglich 22 an der Wanderung Interessierten hatten am verschobenen Termin dann noch elf Teilnehmer*innen Zeit, mit zu wandern.

Vom Dorf Schlattstall aus ging es zuerst zum Fuß der „großen Schrecke“. Dort, im dunklen Tal, passte die erste Lesung von Herrn Pfarrer Schwaiger zum „Gott des Schreckens“ aus 2. Mose 14,24f (Das Schilfmeerwunder). Sehr aufmerksame Zuhörer*innen hörten von einer eher unbekannten Seite Gottes, der den Feinden Israels einen Schrecken einjagte, um sein Volk aus der Bedrängnis zu befreien.

Aus dem „Tal der Schrecken“ ging es steil und etwas rutschig dann in die Höhe, auf die „kleine Schrecke“. Dort machte die Wandergruppe Rast und hörte die zweite Lesung zum Schrecken des Lebens von Laura Imai Messina aus „Die Telefonzelle am Ende der Welt“. Laura Imai Messina hat rund um eine Telefonzelle eine fiktive Geschichte erschaffen, die Geschichte von Yui und Takeshi, die beide beim Tsunami am 11. März 2011 geliebte Menschen verloren haben und sich im Garten Bell Gardia das erste Mal begegnen. „Das Telefon des Windes ist in erster Linie für mich eine Metapher dafür, wie kostbar es ist, die Freude ebenso anzunehmen wie den Schmerz. Und dass einem im Leben noch so viel genommen werden kann – ebenso wichtig ist es, sich dem zu öffnen, was es einem geben kann.“ (Nachwort der Autorin, Seite 339).

Durch den Ort Strohweiler ging es weiter, zuerst zu einem Wanderparkplatz, bei dem die Gruppe Mittagspause machte, um danach den letzten Text über den heilsamen Schrecken der Selbsterkenntnis aus Lukas 5 plus Auslegung von Eugen Drewermann zu hören.

Bereichert und nachdenklich wanderten die Teilnehmer*innen gegen Ende der Tour am Waldrand entlang die „lange Steige“ hinunter, bei der wieder Trittsicherheit notwendig war. Müde und angeregt, über den einen oder anderen Anstoß weiter nachzudenken, erreichte die Gruppe wieder den Ausgangspunkt der Rundtour. Der eine oder andere wünschte sich in Zukunft ähnliche Touren.