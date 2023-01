Lisa Feyrer gewinnt die Silvesterscheibe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren der Pause veranstaltete der Schützenverein Wolfartsweiler wieder das traditionelle Silvesterschießen, welches nun schon seit über 40 Jahren in der letzten Woche des alten Jahres ausgetragen wird. Neu in diesem Jahr war das Einführen des Lichtschießens für alle Kinder ab acht Jahren. Entgegen aller Erwartungen, wurde dies mit großem Interesse angenommen und die Kinder und deren Angehörigen hatten viel Spaß mit dieser neuen Erfahrung.

Die Ergebnisse dieser Wertung wurden alle in das Silvesterschießen integriert. Somit hatten die Kinder die gleichen Chancen wie die Erwachsenen, auf die hölzerne Silvesterscheibe. Hiermit wurde dem großen Wunsch der Vereinsjugend, auch ein Teil dieser Veranstaltung zu sein, mit großem Erfolg Rechnung getragen.

Bei der Siegerehrung konnte sich Vorstand Herbert Masur gegen 21 Uhr nach Beendigung des Silvesterschießen 2022 bei allen Teilnehmern der 27 Mannschaften, den aktiven Schützen, Helfern und Aufsichten für das Gelingen der alljährlichen Veranstaltung bedanken.

Die Silvesterscheibe, eine hölzerne Schützenscheibe, für die jeder Teilnehmer nur einen Schuss zur Verfügung hatte, wurde von Lisa Feyrer (Wolfartsweiler Musikanten) mit einem 52,3 Teiler, vor Stefanie Wohlwender (Fam. Wohlwender) mit einem 88,6 Teiler, und Silas Hildebrant (HNV Günzkofen) mit einem 96,3 Teiler herausgeschossen.

Im Anschluss wurden wieder Siegerpokale an die Amateure in den unterschiedlichen Wertungen und Gutscheine an die Aktiven Vereinsmitglieder ausgegeben.

Die Platzierungen lauten wie folgt: Herren einzeln passiv: 1. Thomas Kappeler 104, 2. Damen einzeln passiv: 1. Daniela Kapplan 102,0. Mannschaften: 1. MF Kräbachtal 505,5. Aktive Schützen: 1. Philipp Kaplan 104,6. Aktive Schüler: 1. Janick Mütz 101,5. Aktive Jugend: 1. Felix Bersuch 99,4. Aktive Junioren: 1. Manuel Kapplan 101,6. Lichtgewehr: 1. Nico Mütz 96,3.

Dem Musikverein Wolfartsweiler wurde für die Meistbeteiligung mit 40 Teilnehmern ein Gutschein über drei Kisten Bier, den Claas Eisenmännern mit 21 Teilnehmern zwei Kisten Bier und den Motorradfreunden aus Fulgenstadt mit 17 Teilnehmern ein Gutschein über eine Kiste Bier mit auf den Nach-Hause-Weg gegeben.