Lilli Gerth verteidigt ihren Titel

Lilli Gerth hat bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin ihren Titel über 200 Meter Schmetterling verteidigt. Die 15 Jahre alte Schwimmern in aus Albstadt-Ebingen, die für den TSV Bad Saulgau startet und am Olympiastützpunkt Heidelberg lebt und trainiert siegte in neuer Bestzeit von 2:16,16 Minuten.

Gleich zu Beginn der Nachwuchsmeisterschaften im SSE an der Landsberger Allee, ging es über Gerths Paradedisziplin, die 200 Meter Schmetterling. Hier konnte sie bereits 2018 den Titel für sich verbuchen. Umso höher war im Vorfeld der Druck. Aber bereits im Vorlauf zeigte Lilli Gerth ihre mentale Stärke und sportliches Können. In 2:18,86 Minuten zog sie als Vorlaufschnellste ins abendliche Finale ein. Hier gelang es ihr, in neuer persönlichen Bestzeit von 2:16,16 Minuten sowohl die Schnellste im Jahrgang 2004 und somit den Jahrgangstitel zum wiederholten Male zu ergattern, als auch noch das komplette Feld aller Jahrgänge hinter sich zu lassen.

Weitere Strecken an den nächsten Tagen sind die 200 Meter und 400 Meter Freistil. Über 50 Meter und 100 Meter Delfin ist dann das primäre Ziel das Finale zu erreichen und - bei optimalem Verlauf einen Podiumsplatz zu ergattern. Jedoch werden auf diesen Strecken wohl die Sprintspezialistinnen Vorteile haben.