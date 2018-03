Lilli Gerth macht den nächsten Schritt

Die Liste der Schwimmer, die Bad Saulgau in Richtung Heidelberg in den vergangenen Jahren verlassen haben, um dort den nächsten Schritt ihrer Sportlerkarriere zu gehen ist seit diesem Winter um einen Namen länger. Auf Isabelle Härle, Clemens Rapp, Tina Knäpple und Noah Bez folgt nun Lilli Gerth. Eines der größten Schwimmtalente hierzulande - Paradestrecke 200 Meter Delfin - trainiert fortan am Olympiastützpunkt (OSP) Heidelberg, um eine Karriere als Leistungsschwimmerin ins Auge zu fassen. Damit enden für die 13 Jahre alte Schwimmerin, die aus Ebingen stammt, dreieinhalb Jahre in Bad Saulgau, die sportlich erfolgreich aber auch sehr aufwendig waren, fuhren die Eltern ihre Tochter doch fast täglich vom Wohnort zum Training nach Bad Saulgau. Fast 60 Kilometer der einfache Weg. Macht über die Jahre eine Kilometerzahl im mittleren fünfstelligen Bereich, mehr als einmal um die Erde.

Vater Christian Gerth gibt zu, dass das Training in Bad Saulgau die gesamte Familie vor eine organisatorische Aufgabe stellte. „Natürlich mussten wir die ganze Familie ein bisschen umorganisieren, damit wir Lilli zum Training bringen konnten. Aber unsere ganze Familie ist sportbegeistert. Wir, meine Frau und ich, kommen beide aus dem Sport.“ So war Lilli Gerths Vater selbst aktiver Wasserballer und Triathlet, Mama Nina, eine ehemalige Ski-alpin-Rennläuferin, stand einst im Kader des Deutschen Ski-Verbandes.

Trotz aller Mühen sagt Gerth: „Ich habe die Zeit hier als sehr positiv empfunden. Lilli wurde hier sehr gut aufgebaut, lobt er die Trainingsarbeit in Bad Saulgau. Vor allem das Verhältnis zu Dieter Eisele sei sehr gut, sagt Gerth. Das ist allen Beteiligten immer noch anzumerken, wenn sie übereinander, aber auch miteinander reden. „Wir hatten hier eine super Zeit. Mit Dieter ist sie ein Herz und eine Seele“, lobt Gerth den sportlichen Leiter und Ex-Cheftrainer des TSV Bad Saulgau.

Trotzdem: Der Schritt nach Heidelberg ist die logische Konsequenz. Zum einen soll das vielversprechende Talent Lilli Gerths nicht die meiste Zeit auf der Straße, sprich in einem Auto zwischen Heimat- und Trainingsort verbringen. Zum anderen wird das Training in Heidelberg anders strukturiert und intensiviert werden. Ein Frühtraining, wie es Lilli Gerth in Heidelberg absolviert, wäre in dieser Form in Bad Saulgau gar nicht möglich. „Wir haben als Eltern keine Angst vor Lillis Schritt nach Heidelberg. Sie ist bereits sehr selbstständig“, lobt Vater Christian Gerth die Tochter. Ihm ist nicht bange. Auch weil er selbst sagt: „Wir probieren das jetzt mal“, und so erst gar nicht zulässt, dass Druck aufkommt.

Schule hat Vorrang

Diese blickt zuversichtlich in die Zukunft. „Natürlich freue ich mich auf die Zeit in Heidelberg. Vor allem darauf, andere Sportler aus anderen Sportarten zu treffen. Denn ich denke, dass mich das auch weiterbringt“, sagt Lilli Gerth. Am OSP in Heidelberg trainieren nicht nur Schwimmer, sondern ganz verschiedene Sportarten, darunter Boxer, Gewichtheber, Eiskunstläufer und Golfer, aber auch Athleten aus Mannschaftssportarten wie Basketball, Rugby, Hockey oder Volleyball. „Ich denke, das wird insgesamt toll“, sagt die DM-Dritte über 200 Meter Schmetterling der deutschen Jahrgangsmeisterschaften 2017, die sich auch auf den langen Freistilstrecken wohl fühlt. Aktuell gehört sie dem Perspektivteam Baden-Württemberg und dem Freiwasserkader des Schwimmverbandes an. Am Internat des OSP wird sie in einem Zweibettzimmer, mit einer anderen Schwimmerin, untergebracht sein. Gleichzeitig weiß sie, dass die Leistungen darüber entscheiden, wie ihr Weg weitergeht. Doch Heidelberg sei nicht das Ende der Fahnenstange, glaubt Dieter Eisele. Er prophezeit Lilli Gerth, die im Alter von zwölf Jahren als jüngste Schwimmerin den Bodensee durchquerte (3:20 Stunden von Romanshorn nach Friedrichshafen), eine große Karriere.

Einzig knifflig ist die schulische Situation. Da das Gymnasium, das mit dem Olympiastützpunkt Heidelberg kooperiert nur die G8-Variante anbietet, also das Gymnasium in acht Jahren statt neun zu absolvieren, muss Lilli Gerth quasi „umsatteln“, mehr oder weniger ein Jahr überspringen. „Aber sie wird nach einem halben Jahr Eingewöhnungsphase sehen, wie sie zurecht kommt und dann werden wir mit den Lehrern entscheiden, wie wir da weiter vorgehen“, sagt Christian Gerth.

Auch Lilli Gerth, die weiter für den TSV Bad Saulgau starten wird, gibt zu, dass sie - obwohl sie eine sehr gute Schülerin ist - oft über die schulische Umstellung nachdenke.

Die Schule hat nach wie vor Vorrang, auch im sportbegeisterten Hause Gerth. „Denn mit dem Schwimmen kannst Du kein Geld verdienen“, sagt Christian Gerth.