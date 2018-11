Lilli Gerth gewinnt fünf Altersklassentitel

Lilli Gerth, aus Albstadt-Ebingen stammende, für den TSV Bad Saulgau startende und in Heidelberg lebende Schwimmerin hat bei den württembergischen Kurzbahnmeisterschaften fünf Titel in ihrer Altersklasse gewonnen.

Im Hallenbad von Neckarsulm sicherte sich die 14 Jahre alte Ebingerin, einzige Starterin des TSV Bad Saulgau, neun Podestplätze, fünfmal davon den Altersklassentitel, zweimal den Vizetitel und zweimal den dritten Platz in der offenen Wertung. Die seit Januar am Olympiastützpunkt Rhein-Neckar in Heidelberg trainierende Schülerin konnte trotz eines starken Atemwegsinfekts in der vergangenen Woche, respektable Leistungen abrufen.

Bereits zum Auftakt am Freitagnachmittag konnte sie sich in 9:21,55 Minuten über die lange 800-Meter-Freistil-Strecke den Jahrgangstitel sichern. Mit rund zwei Sekunden Rückstand auf Platz drei verpasste sie dabei nur knapp einen Podestplatz in der offenen Wertung.

Über ihre Paradestrecke, tags darauf, die 200 Meter Delfin, konnte sie eine solide Leistung abrufen. Auch hier - in 2:20,49 Minuten - wurde sie, zusätzlich zum Jahrgangstitel, Dritte in der offenen Wertung.

Über die halbe Distanz, die 100 Meter Schmetterling, konnte sie im Vorlauf mit einer Zeit von 1:04,39 Minuten Jahrgangstitel Nummer drei abgreifen, was zusätzlich die drittschnellste Vorlaufzeit bedeutete. Im nachmittäglichen Finale vermochte sie sich noch einmal zu steigern und sicherte sich hinter Olympiateilnehmerin Anika Bruhn und der mehrfachen Jahrgangsmeisterin Carolin Morassi die Bronzemedaille in der offenen Klasse in einer Zeit von 1:03,92 Minuten.

Altersklassentitel Nummer vier folgte am gleichen Tag über 200 Meter Freistil in 2:20,08 Minuten. Beim fünften Start über die doppelte Krauldistanz, über 400 Meter Freistil, reichte es dann „nur“ noch – mit fünf Hundertstelsekunden Rückstand zur Siegern zu Platz zwei in der Altersklasse.

Auch über die 100 Meter Freistil musste Lilli Gerth ihrer Konkurrentin Liv Nebe vom SSV Ulm den Vortritt lassen. Dies konnte sie aber mehr als verschmerzen, denn sie unterbot erstmals die Minutenschallgrenze in 59,83 Sekunden und ist nun die siebte Bad Saulgauer Schwimmerin, der dies in den vergangenen 40 Jahren gelang. Titel Nummer fünf über die 50 Meter Schmetterling komplettierten die erstklassige Wettkampfleistung am zurückliegenden Wochenende.