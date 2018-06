15 Jahre nach Isabelle Härle hat wieder eine Schwimmerin, die für den TSV Bad Saulgau startet, bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften der Schwimmer in Berlin für Furore gesorgt. Lilli Gerth, Schwimmerin aus Albstadt-Ebingen, die zwei Jahre beim TSV Bad Saulgau trainiert hat, zu Beginn des Jahres aber nach Heidelberg an den Olympiastützpunkt gewechselt war, hat den deutschen Meistertitel des Jahrgangs 2004 über 200 Meter Delfin gewonnen, just jene Strecke, auf der auch Isabelle Härle ihre ersten Erfolge im Nachwuchsbereich gefeiert hatte. Bereits im Vorlauf war Lilli Gerth in 2:20,33 Minuten die Schnellste und steigerte sich im Finale nochmals auf 2:18,42 Minuten und wurde deutsche Meisterin. Über 50 Meter Schmetterling verpasste Lilli Gerth knapp eine Medaille. Im Vorlauf war sie in 29,40 Sekunden als Sechste ins Jahrgangsfinale geschwommen, steigerte sich in diesem auf 28,68 Sekunden, verpasste aber Bronze um nur eine Hundertstelsekunde. Diese Medailel gab es dann über 100 Meter Schmetterling. In 1:04,31 Minuten qualifizierte sie sich als zweitschnellste Schwimmerin des Vorlaufs für das Finale. In diesem steigerte sie ihre Zeit nochmals um fast eine Sekunde, auf 1:03,32 Minuten, doch schlug sie als Dritte an. „Lilli Gerth kam über den Leistungsstützpunkt nach Bad Saulgau und hat hier zwei Jahre lang sehr gut mit Dieter Eisele trainiert“, sagte Tobias Frey, Abteilungsleiter der Bad Saulgauer Schwimmer.