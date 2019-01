Liederkranz feiert 160 Jahre

„Wir haben in 2017 ein facetten- und auftrittsreiches, aber auch erfolgreiches Vereinsjahr erlebt, bei dem die drei Chöre gute Botschafter des Chorgesangs aber auch der Ortschaft waren“, hat Roland Burth, Vorsitzender des Liederkranzes Bolstern, bei seinem Jahresrückblick gesagt. Im Mittelpunkt der Aktivitäten der 111 Sänger aller Generationen in den drei Chören standen die die Chorserenade „Räuber-Liebe-Feuerzauber“ in Ostrach, der Auftritt des Kinderchors bei „Kißlegg ist ganz Chor“ und das Kirchenkonzert zum Weihnachtsmarkt.

Der Kassenbericht des Schatzmeisters Bernhard Tyborski zeigte trotz naturgemäß vieler Ausgaben ein positive Entwicklung. Dies bestätigten die beiden Kassenprüfer Klaus Häußler und Edmund Steinhauser.

Guter Probenbesuch

Sehr zufrieden zeigte sich Chorleiterin Ulrike Keßler mit der Leistung ihrer Chöre, aber auch mit dem Chorprobenbesuch. In 33 Chorproben hat sich der 45-köpfige Kinderchor auf seine Auftritte vorbereitet. Auf 34 Singstunden brachten es die 48 Chormitglieder des „DeJuChoBo“. Bei 39 Chorproben brachten es die Mannen des Männerchors auf eine sage und schreibe 92-prozentige Anwesenheit. Deren Leiterin Ursula Jankowski war darüber und auch über die Qualität der Auftritte voll des Lobes, auch wenn sie nicht verheimlichte, dass dem 16-köpfigen Chor weitere Sänger gut täten.

Im Fokus für 2019 – ganz im Zeichen des 160-jährigen Bestehens – stehen das Jubiläumskonzert im Oktober, der Comedy-Abend am 29. Februar mit den „Hauptkerlen“ und die Mitwirkung bei der Gedenkfeier „75 Jahre Absturz des britischen Bombers“ am 10. März sowie das Weinfest. Ortsvorsteher Anton Störk bezeichnete in seinem Grußwort den Liederkranz als kulturelles Aushängeschild und als Beispiel für gute Nachwuchsarbeit und wünschte dem Verein weiterhin viel Erfolg. Diesen Wünschen schlossen sich auch Benny Heinzle für den Sportverein und Stefan Vochatzer für den Heimat- und Narrenverein an. Für die besonders fleißigen Sänger in den beiden Erwachsenenchören gab es kleine Aufmerksamkeiten. Im DeJuChoBo waren es Melanie Schirmer, Jana Lehleiter, Luisa Keßler, Martin Wölfle, Christine Längle und Roland Burth. Im Männerchor haben Anton Fürst, Bruno Michelberger und Paul Mohn nie gefehlt.

Bei den Wahlen wurden der Vorsitzende Roland Burth, Schriftführer Eugen Kienzler, Sprecher des Orgateams Fest Gerhard Trautmann, Zeugwart Paul Roos sowie die Beiräte Steffi Vogel-Hecht, Hans Kienzler und Mathias Rist in ihren Ämtern bestätigt. Neu ins Gremium wurde Martin Wölfle als stellvertretender Kassierer gewählt.