Liebe ensteht zwischen gegensätzlichen Naturen

Der vielfach ausgezeichnete britische Autor Simon Stephens hat mit „Heisenberg“ ein Zwei-Personenstück geschrieben, das einem physikalischen Experiment zum Thema Einsamkeit gleicht. Darin verhalten sich zwei grundverschiedene Menschen wie elementare Teilchen, die sich entsprechend der von dem Physiker Werner Heisenberg formulierten „Unschärfenrelation“ auf einander zubewegen. Die beiden Akteure, der 84-jährige Charles Brauer und die Mittfünfzigerin Anna Stieblich, haben das Publikum mit ihrem brillanten Spiel begeistert.

Anders als der Titel des Theaterstücks „Heisenberg“ signalisiert, erschienen zur Überraschung mancher Zuschauer weder der Name des Physik-Nobelpreisträgers noch entsprechende Fachbegriffe zu seiner „Unschärfenrelation“ im Text. Stattdessen präsentierte der Autor Simon Stephens präsentiert dem Zuschauer eine psychologische Studie, wie zwei komplett verschiedene Charaktere zueinander finden. Trotz verschiedener Ortswechsel enthält das in sechs Bilder aufgeteilte Stück kaum Handlung. Es lebt von der gesprochenen Sprache, steht und fällt mit dem Können zweier Schauspieler und bürdet der Quasselstrippe Georgie ein riesiges Textpensum auf.

In der von Lilot Hegi ausgestatteten Inszenierung lenkte auch das karge Bühnenbild den Blick des Betrachters auf die beiden Akteure: Ein Vorhang aus weißem Tuch, auf den die jeweils nächsten Handlungsorte im Stile moderner, mit schwarzem Pinselstrich hingeworfener Kunstwerke projiziert wurden, trennte die einzelnen Szenen. In der Bühnenmitte thronte ein riesiger Findling, wenige Requisiten charakterisierten den jeweiligen Handlungsort: Eine Sitzbank den Bahnhof, in dem der 75-jährige Alex Priest (Charles Brauer) und die gut 30 Jahre jüngere Georgie Burns (Anna Stieblich) auf einander trafen. Ein hölzerner Tresen das Ladengeschäft des früheren Metzgers Alex, wo Georgie diesen zu seinem Unmut aufstöberte, Chromtischchen und Stühle das Lokal, in das Alex Georgie einlud.

Am aussagekräftigsten war noch das breite Bett, in dem das ungleiche Paar überraschend schnell landete. Der Stil und die Farben von beider Kleidung waren ein Spiegel ihrer Wesenszüge und gaben Hinweise auf den jeweiligen Stand der Beziehung. Alex war der angepasste Klassiker mit Hemd, Krawatte, Pulli, Jackett und Hose, alles dunkel, alles gediegen. Erst gegen Schluss zeigten Basecap, Polohemd und Jeansjacke ein neues Lebensgefühl an. Georgie dagegen liebte leuchtend Buntes, gerne kurz und flippig.

Vermeintliche Verwechslung

Bereits in der ersten Szene hätte der Kontrast nicht größer sein können. Während Alex versteinert-steif auf der Bahnhofsbank saß, verpasst Georgie ihm einen Kuss in den Nacken, den sie mit einer Verwechslung entschuldigte. Sie habe gemeint, in ihm ihren verstorbenen Mann zu erkennen. Das Ganze entwickelte sich zu einem sehr einseitigen Dialog, in dem sie den alten Herrn mit Fragen löcherte, auf die sonore, einsilbige Antworten folgten. Im Laufe des Stücks verklickert sie ihm ihren Lebenslauf, den sie ständig veränderte, angebliche Tatsachen widerrief, sodass weder Alex noch die Zuschauer einschätzen konnten, was Wahrheit und was Lüge war. Hatte sie früher tatsächlich einen Ehemann, mit dem sie nach Thailand reiste? Hatte sie einen Sohn, der sich nach Amerika absetzte? War sie am Ende eine raffinierte Betrügerin, die Alex schließlich 15000 Pfund abluchste, um angeblich jenen Sohn ausfindig zu machen? Alles an ihr schien in ständiger Bewegung, dazu verfiel sie immer wieder ins Vulgäre, hieß Alex ein kleines Arschloch oder einen dämlichen alten Sack. Dieser wiederum, gradlinig, gebildet, mit exakt organisiertem Tagesablauf, wehrte sich heftig gegen ihre Distanzlosigkeit, ihr sprunghaftes Wesen und in gleichem Maße gegen seine aufkeimende Liebe zu der vergleichsweise junge Frau.

Schließlich bewegten sich die beiden Charaktere zögerlich aufeinander zu und tauschen ihr Alleinsein zuerst widerwillig (Alex), dann bewusst gegen einen gemeinsamen Lebensentwurf ein.