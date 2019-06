Licht und Schatten für die Halder-Geschwister

- Mit einem fünfzehnten Rang im ersten Rennen und einem achten Platz im zweiten Rennen des zweiten Auslandsrennens am Red-Bull-Ring in Salzburg, hat Mike Halder aus Meßkirch, ADAC-Förderpilot und Mitglied der Renngemeinschaft Graf Zeppelin Friedrichshafen, seine Führungsposition in der TCR-Rennserie Germany eingebüßt und ist nun Dritter. Seine Schwester Michelle Halder belegte die Ränge acht im ersten Rennen und vier im zweiten Rennen. Sie verbesserte sich auf den achten Gesamtrang und ist Zweite in der Rookie-Wertung.

Das Wochenende fand am Red-Bull-Ring im Rahmen der ADAC GT-Masters bei schönsten Wetterverhältnissen und Außentemperaturen von bis zu 31 Grad Celsius statt. Den Samstagmorgen eröffnete das erste Qualifying und dem anschließenden Qualifying 2, dem Shoot-Out. Mike Halder erwischte es eiskalt, im Verlaufe des ersten Qualifying brach das Radlager seines Honda Civi Type R hinten links, denn er spürte ein mächtiges Übersteuern. Er belegte Rang 14 und verpasste den Shoot-Out aus. Michelle zeigte eine gute Leistung und kam als Elfte in den Shoot-Out. Dann traten die zwölf schnellsten Fahrer im „Shoot Out“ an und kämpfen um die Pole-Position fürs erste Rennen am Samstag. (Im zweiten Rennen am Sonntag starten die schnellsten zehn des „Shoot Out“ in umgekehrter Reihenfolge). Michelle Halder zeigte im Shoot-Out eine als Neunte eine gute Performance. Somit stand sie am Sonntag in der ersten Startreihe, auf Platz zwei.

Im fünften Wertungslauf der Saison erwischte Michelle Halder keinen optimalen Start und büßte ein paar Positionen ein. Dagegen machte Mike Halder beim Start Plätze gut. In der ersten Kurve waren sich nicht alle Fahrer einig und er krachte. Das Safety Car kam zum Einsatz.

Ins Ziel gerettet

In Runde drei erfolgte der Neustart. Michelle Halder kam ohne Schaden durch, Mike Halder hatte eine Berührung vorne links und erreichte mit seinem schleichenden Blattfuß gerade noch die Box um den Reifen zu wechseln.

In den verbleibenden fünfzehn Runden kämpfte sich Michelle Halder vom zwölften Platz auf Platz acht. Mike Halder rettete sich als Fünfzehnter über die Ziellinie. Beide erhielten wichtige Punkte für die Gesamtwertung.

Beim zweiten Rennen am Sonntag, dem insgesamt sechsten Wertungslauf der Saison, stand Michelle Halder in der ersten Startreihe auf Platz zwei. Mike Halder startete aus Reihe sieben, als Vierzehnter. Michelle Halder übernahm sofort die Führung. Mike Halder erwischte erneut einen guten Start und verbesserte sich um einige Plätze. Doch noch in der ersten Runde musste das Safetycar raus. Erst im sechsten Umlauf erfolgte der Neustart. Michelle Halder setzte diesen unglücklich und büßte die Führung an der steilen Bergauf-Passage zur „AMS-Kurve“ ein. Gleich drei Fahrer beschleunigten sie aus, doch sie verteidigte Position vier bis zum Rennende. Mike Halder machte seine Sache gut, doch im Verlauf des Rennens brach der linke Motorhauben-Halter, was seine Sicht in den Zweikämpfen nicht gerade verbesserte. Dennoch entschied er einen rundenlangen Positionskampf für sich und wurde Achter. Die Rennsiege gingen an. Harald Proczyk (Hyundai) und Antti Buri (Audi). In der Gesamtwertung büßte der ADAC Stiftung-Sport Förderpilot Mike Halder mit dem gebrochenen Radlager seine Führungsposition ein, er ist jetzt Dritter. Michelle Halder konnte sich verbessern, Sie belegt den achten Platz und ist in der Rookie-Wertung jetzt Zweite.