Letzte Probe für das Probedirigat

Die ersten Monate seiner Amtszeit als neu gewählter Erster Vorsitzender der Stadtmusik Bad Saulgau e.V. hat sich Stefan Kabus sicher anders vorgestellt. Ganz sicher viel ruhiger. Galt es doch eine Woche vor Ostern, das traditionelle Jahreskonzert in der Stadthalle zum erstenmal in der fast 200jährigen Geschichte der Stadtmusik abzusagen, noch aus eigenen Stücken und eigener Verantwortlichkeit – die Corona-Verbote kamen erst später. Und aktuell gilt es in einem aufwändigen Bewerbungsprocedere einen Nachfolger für Musikdirektor Stefan Leja zu finden, der eine neue Stelle und auch eine neue Herausforderung bei der Kreismusikschule in Leer/Ostfriesland in Bälde antritt.

Die Pandemie hat die Blasmusikszene komplett zum Erliegen gebracht. Keine Proben mehr möglich, Auftritte mit der Bürgerwache an Fronleichnam, St. Johanni, in Bretten, beim Bächtlefest oder im Herbst in Kroatien – alles abgesagt. Als Stadtmusikorchester war kein Jahreskonzert, keine Palmprozession, kein Kurkonzert, kein Kreismusikfest, kein Marktplatzkonzert möglich, und eine Feierliche Abendmusik in der St. Johanneskirche wird es im Oktober auch nicht geben. Harte Zeiten für eingefleischte Blasmusiker allenthalben.

Musikdirektor Stefan Leja verlässt Bad Saulgau und somit auch die Stadtmusik. Die Regelung der Nachfolge läuft unter Volldampf, die Bewerber stehen in den Startlöchern und harren dem Probedirigat vor dem gesamten Orchester. Dafür waren natürlich, wenn auch wenige, Proben notwendig, die nur mit einem entsprechenden Hygienekonzept und der Einhaltung gar aller vorgeschriebenen Richtlinien zu bewerkstelligen waren. Als passender Ort kam nur die altehrwürdige Stadthalle in Frage. Jeder Musiker hatte sich namentlich anzumelden, die Stühle mussten nach allen Seiten mindestens zwei Meter Abstand haben, Betreten und Verlassen der Halle nur mit Mund-/Nasenschutz, Hände desinfizieren, geeigneten „Spuck-Schutz“ für das Kondenswasser bereit halten, die Betätigung der unterschiedlichen Schlagwerke nur mit Handschuhen erlaubt, separater Ein- und Ausgang in der Halle und nach jeweils 45 Minuten Probenarbeit für 20 Minuten Lüftungspause – normaler Probenbetrieb sieht wahrlich anders aus.

Das wichtigste vorab: „Meine Stadtmusik hat gar nie, zu keiner Sekunde, in den zurückliegenden 19 Jahren meiner Tätigkeit in Bad Saulgau mich veranlasst, eine neue berufliche Herausforderung zu suchen“. In einer sehr emotionalen Ansprache an „seine“ Musikerinnen und Musiker blickte Stefan Leja mit größter Freude und auch mit Wehmut auf eine „tolle Zeit mit vielen besonderen Momenten“ zurück – in Erinnerung an zahlreiche Konzerte, an unzählige gemeinsame Proben, an unvergessliche Konzertreisen und an die herausragenden Teilnahmen bei den Wertungsspielen. Stefan Leja: „Ich bin Euch allen äußerst dankbar für die zurückliegende Zeit. Ich konnte und durfte mich in Euren Reihen stets aufgehoben, geborgen und getragen fühlen. Ich werde auf unsere gemeinsame Zeit stets dankbar zurückblicken und Euch und die Stadtmusik immer in bester Erinnerung behalten.“ Nicht weniger ergriffen zeigten sich Vorstandschaft und aktiver Ausschuss bei der Verabschiedung vor fast kompletter Kapelle. Ein „Mannschaftsfoto“ mit allen Unterschriften der Musikerinnen und Musiker, ein deftiger schwäbischer Vesperkorb, launige Worte und stehende Ovationen für den „Maestro“ waren die äußeren Zeichen der Wertschätzung für die lange Dirigententätigkeit von Stefan Leja bei der Stadtmusik Bad Saulgau. Die eine oder andere vergossene Träne auf beiden Seiten zeugten von einem besonderen Verhältnis in den vergangenen 19 Jahren.