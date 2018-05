Letzte Chance für den FV Bad Saulgau

Sechs Nachholspiele und vier Spieltage sind noch zu absolvieren. Die Titelentscheidung ist gefallen, und auch im Abstiegskampf sind die Vorzeichen recht deutlich. Platz zwei wird voraussichtlich an Aufsteiger Hundersingen gehen, wenn sich auch der SV Uttenweiler noch Chancen ausrechnet. Als erster Absteiger steht der FV Bad Saulgau fast sicher fest. Der Ex-Landesligist hat nur noch theoretische Chancen, müsste alle ausstehenden Partien gewinnen.

FC Laiz – FC Krauchenwies/Hausen a.A. (Sa., 17 Uhr; Vorrunde: 0:0). - Die abstiegsbedrohten Platzherren empfangen zum Derby den Tabellenzehnten. Die letzte Partie in Laiz endete mit einem Remis (1:1). Mit einem ähnlichen Ergebnis ist dem Gastgeber dieses Mal nicht geholfen. Nur der sechste Heimsieg würde die Ausgangsposition der Laizer verbessern. Die Probleme der Gastgeber liegen in der Offensive. Nur 27 Tore (nur Bad Saulgau hat weniger) erzielte der FCL bisher.

SV Uttenweiler – FV Bad Schussenried (Sa., 17.30 Uhr; 2:2). - Beide Mannschaften scheinen zum Ende der Saison noch einmal richtig in Schwung zu kommen. Die Gäste absolvierten unter der Woche gegen Ebenweiler (3:0) ein sehr gutes Nachholspiel. Der SVU hat Platz zwei noch nicht aufgegeben, hat derzeit vier Punkte Rückstand. Die letzten drei Spiele in Uttenweiler endeten jeweils mit einem Remis. Der Gast könnte mit diesem Ergebnis leben. Für die Gastgeber ist der dreizehnte Saisonsieg Pflicht.

TSG Rottenacker – SV Ebenweiler (So., 15 Uhr; 3:1). - Beide Mannschaften mussten unter der Woche ein Nachholspiel absolvieren. Der Gastgeber trumpfte beim 5:2-Sieg gegen Schelklingen stark auf. Der SV Ebenweiler zog in Schussenried (0:3) klar den Kürzeren. Die aktuelle Form und die jüngsten Ergebnisse sprechen für die Platzherren. Und auch die bislang letzten Partien der beiden in Rottenacker gingen klar an den Gastgeber (6:1; 4:2).

FC Mengen – SV Sigmaringen (So., 15 Uhr; 3:0). - Der Meister empfängt zum Derby den Tabellenfünften. Mit Können, aber auch einer gehörigen Portion Glück hat Mengen am vergangenen Sonntag die erste Saisonniederlage abgewendet und als Zu-gabe den Titel gewonnen. Gegen die Kreisstädter erhoffen sich die Gastgeber den 50. Heimtreffer in dieser Saison. Der Gast hat auswärts schon sechs Siege auf der Habenseite, könnte somit für eine Überraschung sorgen. Die Bilanz der bisherigen Begegnungen spricht aber eindeutig für den Tabellenführer. Drei Spiele, drei Siege, 8:1 Tore.

SV Hohentengen – Spfr. Hundersingen (So., 15 Uhr; 0:3). - Einen eminent wichtigen Sieg holte der SV Hohentengen im Nachholspiel gegen Altheim (4:2). Nun soll die Leistung im Derby gegen den Tabellenzweiten bestätigt werden. Die Gäste unterlagen zuletzt gegen Mengen mit 2:3, nach einer 2:0-Führung, zogen aber am Mittwoch durch einen 2:1-Sieg in Uttenweiler ins Pokalfinale ein. Die Hundersinger wollen aber im Derby die zweite Niederlage der Rückrunde vermeiden. Das Hinspiel ging mit 3:0 klar an Hundersingen.

FC Schelklingen/Hausen – FV Neufra (So., 15 Uhr; 1:2). - In Rottenacker musste der FC zuletzt eine klare Schlappe (2:5) hinnehmen. Gegen den Tabellenvierten wird es nicht einfacher werden. Zwar schwächelt der FVN auswärts ab und zu, aber die Favoritenrolle liegt beim Gast, der am Mittwoch mit einem 3:1-Sieg in Riedlingen das Ticket fürs Pokalfinale löste. Der FC hofft auf den dritten Heimsieg, um die Hoffnung auf das Relegationsspiel noch zu wahren.

SG Altheim – FV Altshausen (So., 15 Uhr; 3:3). - Beide Mannschaften stehen im Tabellenmittelfeld und können ohne Druck aufspielen. Die Gäste haben ihre Stärken in der Offensive mit 50 Treffern. Der Gastgeber scheint in der Defensive besser aufgestellt zu sein. Im Hinspiel fielen sechs Treffer (3:3). Gegen die schlechteste Defensive der Liga sollte die SG somit zu Treffern kommen.

FV Bad Saulgau – SV Bad Buchau (So., 15 Uhr; 3:0). - Im Duell der Bäderstädte scheinen die Gäste mit der besseren Form ins Spiel zu gehen. Für den Gastgeber ist der Abstieg in die Kreisliga A so gut wie sicher, die Vereine im Bad Saulgauer Umland freuen sich schon auf die kommende Saison. Im Hinspiel siegte Bad Saulgau noch mit 3:0. Die Ergebnisse der bisherigen Rückrundenspiele sprechen aber eindeutig für den SV Bad Buchau. Buchau holte bislang 13 Punkte, Bad Saulgau nur sieben.