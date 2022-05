Lesung über Saulgauer in der NS-Zeit

- Bei der Vorstellung seines neuen Bandes über „Das katholische Oberschwaben im Nationalsozialismus zwischen Begeisterung, Anpassung und Widerstand“ wird der Regionalhistoriker Ludwig Zimmermann am Mittwoch, 11. Mai, ab 19.30 Uhr im Lesesaal der Stadtbücherei einen Vortrag über die Vorgänge in Saulgau während der NS-Zeit halten. Dabei stehen die Untaten des einst rabiaten und berüchtigten Saulgauer NS-Kreisleiters Dr. med. Erich Waizenegger im Mittelpunkt.

Von besonderem Interesse dürften dabei neben dessen zweifelhaftem Verhalten beim Buchauer Synagogenbrand die Vorkommnisse im Distrikt Radom in Polen sein, wo Waizenegger als Leiter des Gesundheitswesens unmittelbar an den Vorberatungen zur Wannsee-Konferenz und damit zum Holocaust beteiligt war. Dies dürfte dann 1963 am Beginn der Ulmer Auschwitzprozesse zu dessen Flucht nach Spanien geführt haben. Es gibt die Möglichkeit, den vielbeachteten neuen Band vom Autor signieren zu lassen.