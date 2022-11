Lesepiraten ahoi in Bad Saulgau!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wie jedes Jahr wurden auch im Jahr 2022 die landesweiten Frederick-Wochen an der Berta-Hummel-Schule durchgeführt. Kurz vor den Herbstferien, vom 18. bis 28. Oktober, stand an der Schule alles im Zeichen des Lesens.

In diesem Schuljahr war allerdings nicht die Lesemaus Frederick im Mittelpunkt des Geschehens, sondern der kleine Kater „Findus“ aus „Pettersson und Findus“. Das Motto der diesjährigen Lesewochen lautete: „Lesepiraten Ahoi! Die Hummelschüler auf großer Entdeckungsfahrt“. Die Frederick-Wochen wurden in diesem Jahr durch ein kleines Theaterstück eingeläutet, in dem sich der Kater Findus auf eine Weltreise begab.

Innerhalb dieser zwei Wochen fanden verschiedene Autorenlesungen statt. So konnten alle ersten Klassen, die Grundschulförderklasse und die Vorbereitungsklasse einer Lesung von Oliver Steller in der Mensa lauschen, bei der es um Gedichte und Musik für Kinder ging. Zwei vierte Klassen hatten die Möglichkeit, in der Stadtbibliothek zur Autorenlesung von Juma Kliebenstein zu gehen, die ihnen aus „Cool, Cooler, Super cool!“ vorlas. Einige Klassen der zweiten Jahrgangsstufe durften ebenfalls die Stadtbibliothek besuchen und dort an der Autorenlesung von Lisa Dickreiter teilnehmen, die aus ihrem Buch „Keiner hilft so schön wie Karlchen“ vorlas.

Wie in jedem Jahr fand auch dieses Mal ein Vorlesewettbewerb an der Berta-Hummel-Schule statt. Alle Schülerinnen und Schüler hatten zudem die Möglichkeit, während der Frederick-Wochen das Kino in Bad Saulgau zu besuchen. An drei Tagen öffnete dieses extra für die Klassen und zeigte den neuen Film „Die Mucklas… und wie sie zu Pettersson und Findus kamen“. Alle Kinder hatten einen schönen Tag im Kino, an dem viel gelacht wurde.

Am letzten Tag vor den Herbstferien fand die Abschlussveranstaltung der Frederick-Wochen statt. Auch hier führten einige Lehrkräfte und Schüler ein kleines Theaterstück auf. Es wurde außerdem mit allen Schülerinnen und Schülern gemeinsam gesungen und ein Piratentanz aufgeführt. Zum Schluss erfolgte noch die Krönung der Lesekönige der einzelnen Schulstufen. Lesekönige der zweiten Klasse wurden Merle Obert und Leonardo Pereira Fragoso. Bei den Drittklässlern konnten sich Felicia Kugler und Leo Friedmann durchsetzen. Lorena Schütz und Jannis Kugler sind die Lesekönige der vierten Klasse.