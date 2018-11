Leise Töne regen zum Nachdenken an

Die Chorgemeinschaft Haid hat am Samstagabend zu ihrem Jahreskonzert ins Dorfgemeinschaftshaus nach Bogenweiler eingeladen. Alle, die gekommen waren, erlebten ein Konzert der eher leisen Töne und im ersten Konzertteil einen Abend, der zum Nachdenken anregte.

Die Sehnsucht nach einem Ort, an dem Ruhe und wahres Glück gefunden werden kann, sind der Inhalt der Filmmusik „Irgendwo auf der Welt“, einem der bekanntesten Lieder der „Comedian Harmonists“, mit der der Chorgemeinschaft ein stimmungsvoller Einstieg gelang. Bestens vorbereitet, akzentuiert vortragend und konzentriert ihrer Chorleiterin Dorothée Ruoff folgend, widmeten die Sänger den ersten Teil dem bedeutendsten Komponisten der Hochromantik, Johannes Brahms. „Da unten im Tale“, aus der Sammlung „Zwölf deutsche Volkslieder“, besingt tiefgründig und romantisch anrührend eine unglückliche Liebe. Bei der eher selten gehörten Brahms-Bearbeitung, das „Es saß ein schneeweiß Vögelein“ aus dem Repertoire der Wandervogel-Bewegung, glänzte beim Solopart Stefanie Rohmer mit ihrer ausdrucksstarken Altstimme.

Maskuline Eröffnung

Das ursprünglich kuhländische Lied „Feinsliebchen“ mit balladenhaften Anklängen formte der Chor wirkungsvoll mit der maskulinen Eröffnung durch die Männerstimmen und der feminen Antwort durch die Frauenstimmen. „What a wonderful world“ erzählt von der Schönheit der Welt und von den Glücksmomenten des Lebens, dessen Intention es war, eine Gegenströmung zum zunehmend schlechter werdenden politischen Klima der 60er-Jahre zu bilden – wahrlich ein hochaktuelles Lied, das auch die passende Überleitung zum Auftritt der „Singenden Männer“ des Liederkranzes Tissen-Moosheim war. Sie brachten für ihren ersten Auftrittsteil für ein Chorkonzert eher ungewöhnliche Kost mit. „Wir wollen mit unserem Auftritt an den Ersten Weltkrieg, dem ersten industriell geführten Massenkrieg der Menschheitsgeschichte erinnern, in einer Zeit in denen rechtspopulistische Tendenzen wieder um sich greifen. Wir senden eine politische Botschaft, regen zum Nachdenken an und appellieren für den Frieden“, sagte der Vorsitzende Roland Eisele bei seiner Einführung.

Das gelang den Männern um Chorleiter Michael Schenk eindrucksvoll mit dem Wechsel von passenden Liedtiteln, wie dem durch Marlene Dietrich populär gewordenen Antikriegslied „Sag mir wo die Blumen sind“, der Hymne der Folk-Rock-Bewegung, „Blowin in the Wind“, sowie dem Friedenskanon „Dona nobis pacem“ und den eingestreuten Texten aus dem Roman „Im Westen nichts Neues“, in dem der Schriftsteller Erich Maria Remarque seine Erfahrungen und Eindrücke als Teilnehmer am Ersten Weltkrieg verarbeitet hatte.

Die Pause tat gut, das Gehörte zu verarbeiten und sich auf den zweiten Teil, der besser Verdauliches bot, einzustimmen. Mit den beiden Silcher-Klassikern „In einem kühlen Grunde“ und dem „Hab oft im Kreise der Lieben“ bewies die Chorgemeinschaft, dass auch traditionelles Liedgut – wenn gut vorgetragen – attraktiv sein kann. Die Reminiszenz an die Populärmusik war der „Kriminaltango“, bei dem Ansgar Kleiner beim Solopart die Dramatik dieses oftmals gecoverten Erfolgsschlagers gekonnt interpretierte. Bei ihrem zweiten Auftritt, diesmal im Outfit der Countryszene, bewegten sich die „Singenden Männer“ in ihrem auf den Leib geschnittenen musikalischen Terrain.

Am Ende eines facettenreichen und alle Gemütslagen bedienenden Konzerts wurde der Countrysong des Jahrhunderts, „Take me home, country road“, gesungen. Es gab den verdienten Beifall des Publikums.